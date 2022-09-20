《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／綜合報導

2022《天下雜誌》公布縣市長滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安打破紀錄，拿下4連霸、2、3名為嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠，名次進步最多則為高雄市長陳其邁，而深陷論文門爭議的前新竹市長林智堅慘遭滑鐵廬，直落12個名次來到第19名，台北市長柯文哲則是連續兩年難逃墊底位置。

《天下》縣市調查包括兩項調查，一為「縣市長施政滿意度調查」，一為「幸福城市大調查」。

幸福城市大調查具體呈現，即將卸任或競選連任首長的4年完整政績，選出減債王、招商王、永續王、照護王、教育王、藝文王最佳表現縣市。減債王為嘉義市、台南市；招商王為桃園市、新竹縣；永續王為台北市、彰化縣；照護王為台北市、屏東縣；教育王與藝文王分別為台中市和台東縣。

而在縣市長施政滿意度部分，《天下》指出，今年受年底九合一大選影響，藍綠歸隊狀況明顯，部分縣市首長享有高媒體關注，滿意度卻不見起色，反而走低調風的縣市長異軍突起，屏東縣長潘孟安打破《天下》調查新紀錄，連續4年稱霸。嘉義縣長翁章梁躍居亞軍；第3名由嘉義市長黃敏惠、連江縣長劉增應並列。

《天下》表示，此次調查也可觀察到一現象是異軍突起，高雄市長陳其邁進步9名，從19名躍居第10名；雲林縣長張麗善則是從14名竄升到第6名，兩者皆是少數民調升高的首長。而六都表現差強人意，桃園市長鄭文燦雖重回六都領頭羊地位，也僅拿下第8名，接下來依序排名為新北市長侯友宜、陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲。

在「退步榜單」部分，深陷論文門的前新竹市長林智堅慘遭滑鐵廬，一路下跌12個名次來到第19名，而國民黨的「媽媽軍團」表現疲軟，除台東縣長饒慶鈴和張麗善之外，其他均略退步。

且近期深陷貪污風波的宜蘭縣長林姿妙滑落最多，從第9名退居第15名；在國民黨素孚人望的台中市長盧秀燕則是第17名。

而今年排名墊底者則為台北市長柯文哲，柯文哲甫上任時，曾拿下第9名佳績，後續排名起起伏伏，第二任市長期間則始終在20-22名徘徊，已連兩年落於墊底位置。