金針花旺季遇強震！玉里店家生意超慘　市區公正包子仍排長龍

記者黃彥傑、陳以昇、黃資真／花蓮報導

918強震重創花東地區，許多房屋、大橋傳出受損、坍塌災情，還有停水停電的問題。今（20）日《東森新媒體ETtoday》記者實地前往受災最嚴重的玉里鎮店家採訪，紛紛表示因為地震影響，除了要整理店內環境，也流失許多遊客。

▲知名玉里麵店受強震影響，老闆特地停業2天半整理店內。（圖／記者陳以昇攝，下同）

強震發生後，玉里鎮為受災最嚴重的地區，除了交通樞紐被震斷，還有限水限電的問題，部分小吃店至今仍無法做生意。

一家知名玉里麵店陳姓老闆表示，最近剛好是金針花季，玉里平常很多人來，但地震後附近幾乎沒有遊客來玩，店內許多物品也被震倒散落一地，為了恢復環境花了2天半整理，預計明天才能開門營業，「天災沒辦法，人平安比較重要，天佑台灣！」

▲越南料理店老闆娘說這幾天業績下滑，沒什麼遊客來訪。

同樣位於玉里鎮的越南料理店，老闆娘表示生意有受到影響，這幾天都是在地老客戶來吃，來店人數跟之前比，約降1成左右。

▲▼花蓮市區的知名包子店外頭大排長龍、擺滿蒸籠。

不過回到花蓮市區，知名的公正包子店依舊大排長龍，看似沒有受到地震影響，但店內員工透露，地震發生後很多遊客因為害怕餘震，紛紛趕回家，來玩的人減少很多，業績掉了約2成左右；另家炸彈蔥油餅則是說，因為現在是淡季，買的人就比較冷清，就算地震也沒有什麼影響。

▲炸彈蔥油餅老闆娘表示，他們剛好在淡季，生意沒有受到太大影響。