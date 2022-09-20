快訊／「爐渣爆炸四射」 彈燒怪手釀1死+空汙　高市府出手開罰

▲海光煉鋼廠鍋爐爆炸，火災造成明顯粒狀物污染，高雄市環保局將依法開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市海光煉鋼廠20日下午1點多，廠內盛裝桶爆炸，爐渣四射彈飛引發火災，除造成一名操作怪手的外籍移工逃生不及死亡，還造成明顯粒狀物污染。高市環保局下午派員監測，後續將依違反空氣汙染防制法第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

據了解，海光煉鋼廠的盛裝桶下午1點12分發生爆炸，桶內爐渣彈至嘉豐物流（股）公司倉庫廠房（環球橡膠公司承租），後續點燃堆放的塑膠粒物料引發火災。

▲▼海光煉鋼廠鍋爐爆炸，火災造成明顯粒狀物污染，高雄市環保局將依法開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

爐渣彈飛後導致一部怪手燒毀，當時操作怪手的一名外籍移工，因逃生不及當場明顯死亡。另外，由於事故也引發火災，造成明顯粒狀物污染，環保局將依違反空污法32條規定裁處10萬至500萬元罰鍰。

消防局已於下午1點59分撲滅火勢，並持續灑水降溫；環保局表示，將持續在下風處監測空氣品質，並呼籲工廠應妥善管理設備。市民如有發現異常情形，可撥打環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將儘速到場處理。

▲▼海光煉鋼廠鍋爐爆炸，一名移工逃生不及死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）