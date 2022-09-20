▲支架大洋舟將航向都歷部落，夏威夷國寶大師空中探勘航線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣新型海洋遊憩活動，今年首創「藍海生活節」活動，並邀請到來自夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua (Unkle K)，帶來親手打造的「支架大洋舟」，22日凌晨要從杉原灣划行到都歷部落，與部落族人進行文化交流。Kimokeo昨天下午搭乘安捷航空小飛機，從空中探勘划行路線，Kimokeo說，這是7000年前祖先的航海軌跡，他有信心完成這段20英哩的航程，透過航行與祖先做歷史連結。

交觀處指出，今年首次舉辦的「藍海生活節」特別邀請首度來台的國際南島航海文化組織：夏威夷奇摩凱基金會（Kimokeo Foundation）共同進行南島海洋文化深度交流，夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua (Unkle K)也會親自介紹「支架大洋舟」並分享海洋文化相關經驗。 9月17日在杉原海水浴場進行夏威夷海洋祈福儀式(Ask for permission canoe blessing)，台東在地阿美族「莿桐部落」耆老也部落獨有的祈福儀式迎接，期待透過文化間的傳承交流，體現台灣之於南島文化的重要地位，並進一步提升台東海洋遊憩產業的國際能見度。

▲支架大洋舟將航向都歷部落，夏威夷國寶大師空中探勘航線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

現年75歲的Kimokeo從15歲開始接觸支架大洋舟，60年的時間都在研究跟推廣，他已經使用支架大洋舟，完成夏威夷群島間的所有島對島航程。Kimokeo說他們的祖先，在7000年前從台灣划向夏威夷群島，他這次到台灣，除了與阿美族部落文化交流外，也是與祖先的連結。

9月22日夏威夷奇摩凱基金會與台東在地都歷部落，挑戰台灣首次支架大洋舟長距離航行，預計凌晨5點半從杉原灣出發，划行20英哩，早上八點半抵達都歷部落，進入部落海域前將以吹起號角，請求准許進入部落，並送給部落長老象徵保護與和平的夏威夷豆項鍊。