台東清查危險建物　全縣24處危險建築...49國高中校舍受損　

▲台東啟動危險建物檢查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣受到918池上大地震影響，造成縣內部分房舍受損，在台東縣政府盤點各鄉鎮受損情況中，目前共通報24處災損危險建築物，需進一步進行鑑定。縣府建設處人員20日上午會同建築師公會，前往海岸線及縱谷地區等受災戶啟動檢查。另外，縣府教育處也統計，全縣有49所國中小通報受損。

縣府建設處表示，經查民間災損建物需緊急鑑定有24處，其中海岸線(成功鎮、長濱鄉) 6件、縱谷地區(延平鄉、關山鎮等)18件，包括關山鎮德高碾米廠米倉倒塌，海端、延平、鹿野、關山、長濱及成功等地，也有民宅及建物圍牆倒塌、牆面龜裂等。

縣長饒慶鈴也提醒，民眾可先自行檢查房屋整棟外觀是否有傾斜、沉陷或門窗遭擠壓變形，柱子是否有裂縫及毀損，樑、柱及牆是否有明顯斜裂縫，主動通報在地公所或村里長，並填寫災害危險房屋緊急通報表，或是洽詢建設處建管科(089-326141)分機342、343。

另外，在國中小學校校舍受損部分，經縣內各國中小學校回報災損狀況，教育處已彙整提報49所國中小因地震部分建物受損，包括天花板輕鋼架掉落、牆壁龜裂、水塔破損等，但未影響學童上課，已請學校做好警戒，勿讓師生靠近，教育部國教署彭富源署長19日到池上萬安國小視察災情，並聽取說明會時，同意先撥500萬元由地方政府統籌運用，縣府與各學校將盡快展開修繕工程。