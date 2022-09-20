高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，資策會表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。

週刊報導指控，高虹安研究成果恐涉及3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便至鴻海上班，遭質疑是「利用公家資源當成職涯跳板」。

對此，高虹安上午召開記者會表示，昨晚已經委託團隊至警察局報案，「難怪台灣選舉很少有正常人、產業人士出來選舉，因為選舉充滿惡意」，去年就有網路匿名帳號翁達瑞透過社群平台爆料，在選舉後已經產生很大的影響，也誹謗了自己的名譽。

她說，去年開始，就有匿名檢舉信件致函美國辛辛那提大學，指控自己在畢業論文有所謂抄襲事件，而辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞·珍寫信回應，「這些指控並不新，已被反覆操作，並且堅持了一年多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，我已驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究。你可能注意到，指控中提到的人已經進入政治領域，這可能是指控的動機」。

由於涉及資策會，資策會表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。

▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

