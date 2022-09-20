　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，資策會表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。

週刊報導指控，高虹安研究成果恐涉及3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便至鴻海上班，遭質疑是「利用公家資源當成職涯跳板」。

對此，高虹安上午召開記者會表示，昨晚已經委託團隊至警察局報案，「難怪台灣選舉很少有正常人、產業人士出來選舉，因為選舉充滿惡意」，去年就有網路匿名帳號翁達瑞透過社群平台爆料，在選舉後已經產生很大的影響，也誹謗了自己的名譽。

她說，去年開始，就有匿名檢舉信件致函美國辛辛那提大學，指控自己在畢業論文有所謂抄襲事件，而辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞·珍寫信回應，「這些指控並不新，已被反覆操作，並且堅持了一年多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，我已驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究。你可能注意到，指控中提到的人已經進入政治領域，這可能是指控的動機」。

由於涉及資策會，資策會表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。

▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動出手了！
許維恩蜜月返台驚見「兩條線」　分房老公王家梁先停工
龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣「91
瑪莎惡少2同夥20萬交保！　張敦量賠償金談判破裂延押
拜登喊「疫情已結束」！鬆綁口罩令？　指揮中心回應
快訊／午後雷雨開炸！　4縣市「大雨特報」
《天下》首長滿意度出爐！他破紀錄4連霸、林智堅名次暴跌
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」！　1人當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

李婉鈺出書再談最痛「床照戀」　北市長3參選人銷量都輸她

高虹安博士論文爆抄襲　資策會：需實際應用有取得授權問題

屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

數位發展部怎歸類？　立院協商近1小時仍無共識

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

猛批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發豪語:選上請全市吃雞排

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

「沒牠我什麼都不是！」派瑞絲希爾頓吉娃娃走失　公告天下懸賞

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

廈門嚴禁「未經審批擅自飛行無人機」　購買要實名登記

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

升空！阿土伯煙火秀助威　太空人近6年5度登頂美西龍頭

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他嘆：小官今等2小時是義務

即／運動中心天花板崩塌原因曝！鄭文燦：瑞助要負責

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安：跟林智堅類比「侮辱我了」

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

更多熱門

相關新聞

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

《天下》首長滿意度出爐！潘孟安4連霸、林智堅滑鐵廬　柯文哲繼續墊底

2022《天下雜誌》公布縣市長滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安打破紀錄，拿下4連霸、2、3名為嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠，名次進步最多則為高雄市長陳其邁，而深陷論文門爭議的前新竹市長林智堅慘遭滑鐵廬，直落12個名次來到第19名，台北市長柯文哲則是連續兩年難逃墊底位置。

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

轟黃珊珊、李鴻源錯誤認知　她提「居住安全」取代「防災型都更」

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

沈慧虹競辦：高虹安收割別人成就自我　資策會淪工具人

鄭寶清吸到白藍選票　和賴香伶合作「不可能了」

鄭寶清吸到白藍選票　和賴香伶合作「不可能了」

鄭寶清酸鄭運鵬「馬前卒」　批鄭文燦扶植魁儡

鄭寶清酸鄭運鵬「馬前卒」　批鄭文燦扶植魁儡

關鍵字：

資策會高虹安2022九合一大選2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面