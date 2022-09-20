錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

▲台東發生6.8強震，圖為高寮大橋受損狀況。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，學者陳文山今（20日）提醒，可能牽動中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）發生規模6.5到7強震，陳文山更指出，「玉里斷層」命名是1951年縱谷地震系列時，玉里國小出現短短地面破裂，但地調所之後做了很多調查就是找不到斷層證據，顯示當初認定是錯誤，連學術界都有錯，已經跟地調所討論把玉里斷層拿掉，應劃為中央山脈斷層玉里段比較適合。

台東關山在17日發生規模6.4地震，台東池上則在18日發生規模6.8強震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，而根據中央氣象局統計，從第一個地震發生後至今日上午9時為止，總計發生163次地震，但氣象局認為，地震發生頻率明顯下降，推估已接近「密集餘震階段」尾聲，未來一個月內該地區仍會有餘震，但發生間隔將會拉長。

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▲陳文山表示，地調所擬取消玉里斷層，改為中央山脈斷層玉里段比較適合。（圖／摘自陳文山臉書）

不過，長期研究花東地質構造的台大地質科學系教授陳文山指出，中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）在過去40到50年來極少發生地震，只有10次到20次，但光是昨天就有10幾次，「這很不尋常」，看來是被池上斷層所牽動，依照中央山脈斷層玉里段長度約40到50公里，一旦發生地震，將有規模6.5到7強震，要特別留意。

陳文山也指出，過去大家一直提到「玉里斷層」，也想把最近地震歸為和玉里斷層有關，但事實上，當初認定玉里斷層是錯誤的，連學術界都有錯，已經跟地調所討論，要把玉里斷層拿掉，應該是劃為中央山脈斷層玉里段比較適合。

根據地質調查所公告資料，玉里斷層暫列第一類活動斷層，呈北北東走向，由花蓮縣瑞穗鄉瑞良村向南延伸至玉里鎮客城里，在1951年11月25日地震時形成地表破裂。

陳文山說明，玉里斷層會被命名，是1951年花東縱谷系列地震，當時發生最大規模7.3大地震，玉里國小內因為出現短短破裂，那時候的人就劃為玉里斷層，但事實上，玉里國小只有地面小小破裂，之後地調所花了將近一千萬，不管是透過鑽井等方式，但就是找不到玉里斷層的證據，因為自己擔任審查委員，所以跟地調所討論，要把玉里斷層拿掉，也代表70年前的認定是錯誤。



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