6.8強震牽動玉里斷層活動！專家直言不尋常「示警恐有規模7強震」

▲台東發生6.8強震，學者示警要留意連動玉里斷層而發生強震，圖為六十石山聯外道路搶通工程。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，餘震一直往北延伸，學者陳文山今（20日）提醒，中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）在過去40到50年來極少發生地震，只有10次到20次，但光是昨天就有10幾次，「這很不尋常」，看來是被池上斷層所牽動，依照玉里斷層長度約40到50公里，一旦發生地震，將有規模6.5到7強震，要特別留意。

台東關山於17日發生規模6.4地震，台東池上則在18日發生規模6.8強震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，而根據中央氣象局統計，從第一個地震發生後至今日9點，共發生163次地震，但氣象局認為，地震發生頻率明顯下降，推估已接近「密集餘震階段」尾聲，未來一個月內該地區仍會有餘震，但發生時間間隔會拉長。

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不過，長期研究花東地質構造的台大地質科學系教授陳文山指出，這次地震發生在中央山脈斷層，可以稱為中央山脈斷層初鹿段，而從17日的規模6.4地震，到18日規模6.8地震，地震發生地點則有往北移動趨勢。

▲陳文山提醒玉里斷層可能被這次強震連動，引發規模6.5到7的強震。（圖／摘自陳文山臉書）

陳文山進一步說明，中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）在過去極少發生地震，估計過去40到50年僅有10起到20起，而花東是地震最頻繁地區，照理說，應該三不五時就稍微動一下，但「該發生地震卻沒地震」，就要特別注意，而光是昨天就有10幾起，看來是被池上斷層所牽動。

陳文山認為，推估玉里斷層從瑞穗到池上，長度約40到50公里，一旦發生地震，將有規模6.5到7強震，深度約20餘公里，目前看來玉里斷層已經被中央山脈斷層初鹿段連動而開始活動，民眾要特別留意。

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