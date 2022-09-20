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規模5.9後「沒什麼地震了」　專家：很奇怪！說不定在蓄積能量

記者陳俊宏／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，餘震不斷。對此，台大地質科學系退休教授陳文山表示， 19日發生規模5.9地震後就沒什麼地震了，這是很奇怪的事情，「現在可以很樂觀說到此為主，但為什麼到此為止，說不定它在蓄積其他能量的事情」，未來1、2周還是要小心。

陳文山表19日在《有話好說》節目提到，其實同一條斷層，斷層性質不太一樣，會把它分成「區段」 ，他把中央山脈斷層分成5個區段，有個分界在池上，池上以南叫「初鹿段」，池上以北到瑞穗之間叫「玉里段」。

▼19日10：07規模5.9地震。（圖／氣象局）

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

陳文山說，為什麼要這樣分，從池上到玉里這段，過去50年來，「我一直強調極少地震，但南邊這段很多地震，過去50年來，很明顯地震行為不一樣，很明確可以分段。」

陳文山指出，這幾天看起來，地震從南邊初鹿段一直往北，「這明確告訴我們的確是往北跑」，但19日規模5.9餘震後，就沒什麼地震了，這很奇怪的事情。

主持人詢問，「那我可以很樂觀說到此為止嗎」？陳文山回答，「你現在可以很樂觀說到此為主，但為什麼到此為止？說不定它在蓄積其他能量的事情，我們可以樂觀去看待，但未來1 2周還是要小心」，因玉里段50年來一直在累積很大能量。

對此，中央氣象局地震中心主任陳國昌也坦言，「忽然就這樣停了，我們也覺得怪怪的，不確定是不是正常現象」，目前朝向樂觀方向看待。他推測是「地震密集發生的階段」過去了，接下來可能就是較長時間才會出現餘震，算是一個好的現象。

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