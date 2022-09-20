貴州隔離巴士翻車致27死　官方開鍘3官員停職調查

▲貴州一輛轉運隔離人員的巴士在高速公路翻車，造成27人死亡 。（圖／翻攝自微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州18日凌晨發生隔離巴士在轉運過程中，於高速公路上翻覆的重大交通事故，導致27人死亡，20人受傷。事件發生後，瞬間點燃輿論對「清零至上」防疫政策的不滿。貴陽市政府除第一時間緊急道歉滅火外，貴州省也在昨（19）日晚間通報，雲岩區書記朱剛等三名官員停職調查。

《新華社》報導，貴州省人民政府新聞辦公室9月19日通報，貴陽市三名幹部因三荔高速客車側翻事故被組織處理。貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖凌雲被停職檢查。

據了解，這起事故為貴州黔運集團有限公司所屬車輛，為抗疫轉運徵用車輛，核載49人。該車從雲岩區接送涉疫隔離人員前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，車上載有47名人員，包括駕駛1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。

9月18日2時40分許，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。整起事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。

貴州省有關負責人表示，在國家有關部門指導下，當地正在對事故進行深入調查，對相關責任人將堅決依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。有關調查處理結果將及時向社會公布。