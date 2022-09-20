澳門大亨洗米華「被控289項罪」！不法獲利至少858億　案情細節曝

▲太陽城集團創辦人周焯華。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

「洗米華」案9月19日在澳門初級法院開審。太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。案情指出，以周為首的不法集團，至少賺取215億港元（約新台幣858億元）的不正當利益。

據《澳門日報》報導，押解周焯華的囚車約2時15分在警車開路下抵達初院，最早在上午8點多已有人輪候旁聽，周焯華妻子陳慧玲（綽號「洗米嫂」）也在場。

周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式，在229個賭廳經營「賭底面」（指的是當賭客在台面賭博時，在台面下以槓桿方式加大賭博金額），詐騙6博企及澳門特區政府。

案情指出，2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團在六博企娛樂場經營「賭底面」的總轉碼數逾8237.74億港元，至少賺取215億港元（約新台幣858億元）的不正當利益，導致澳門特區少收82.6億港元的博彩稅，政府及多間博企提出民事損害賠償請求。

48歲的周焯華原本是2022年賭牌爭奪前夕一名強有力的競爭者，這名澳門博彩中介龍頭，在被捕之前被外界視作澳門新「賭王」候選人之一。

周焯華為澳門賭場集團太陽城實控人。2007年，周焯華創立太陽城集團，此後該公司發展為澳門最大的博彩中介，覆蓋博彩、金融、娛樂等多項業務，旗下員工多達千人。

根據「平安溫州」案情通報，周焯華通過發展境內人員為股東級代理和賭博代理、在中國境內成立資產管理公司、利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務等方式形成跨境賭博犯罪集團。

截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理12000餘人，發展中國境內賭客會員8萬餘人，涉案金額特別巨大。

被抓捕後，周焯華正式辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經營澳門貴賓廳業務的太陽城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式結束公司業務。

除了周焯華，另一名博彩中介龍頭陳榮煉也在今年年初被捕，後者是德晉集團負責人、安以軒丈夫。

陳榮煉案將於12月5日開審，他被控犯罪集團、在許可地方內不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名。案件涉及9名被告，4家博彩企業提出民事損害賠償請求。

今年8月，澳門特區檢察院已完成對陳榮煉等9人的偵查，正式提出控訴並開始通知相關人士，控訴內容與周焯華案如出一轍。

據《澳門刑法典》，「領導犯罪集團罪」和「參加犯罪集團罪」最高分別可處12年、10年徒刑。另外，「清洗黑錢罪」和「不法經營賭博罪」最高分別可處8年、3年徒刑。