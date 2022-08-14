恐怖電梯奪命！菲籍技工維修突被爆頭　「腦漿噴濺」屍掛橫樑慘死

▲永利皇宮酒店11日驚傳恐怖電梯意外。（圖／翻攝自永利皇宮酒店官網）

記者葉睿涵／綜合報導

澳門的永利皇宮酒店11日驚傳發生恐怖奪命意外，一名菲律賓維修員在進行例行的電梯檢查時，疑似不小心被齒輪鏈帶夾住，以致爆頭慘死。死者被發現時，屍身被懸掛在橫樑上，腦漿外溢，已明顯死亡。警方隨後將死者遺體送到醫院驗屍，而當地勞工局則要求雇主停工調查。

綜合外媒報導，當地警方11日證實，永利皇宮酒店在當天早上7點左右，發生了一起工安意外；51歲的菲律賓技工包帝斯塔（Bautista）在為電梯進行例行檢查時，到B2樓層檢查零件是否出了故障，而其同事則留在B1樓層協助。

▲包帝斯塔在檢查電梯時，疑被齒輪鏈帶夾住，導致慘案發生。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不料，當包帝斯塔透過對講機吩咐同事啟動電梯時，電梯傳來了一聲巨響，同事連忙用對講機呼叫包帝斯塔，卻沒有得到任何回應，驚覺不妙的同事急忙下樓查看，卻發現包帝斯塔已被懸掛在橫樑上，腦漿外溢，嚇得同事立刻報警。

警方到場調查後，初步懷疑死者是在檢查電梯時，不慎被齒輪鏈帶夾到頭部，當場被爆頭而死。目前這起案件暫時被列為屍體發現案，但包帝斯塔的確切死因仍有待法醫驗屍後才可被確定。

永利皇宮酒店目前已證實相關消息，並向死者家屬致以最深切的慰問。他們表示，目前酒店正高度關注相關意外的發展，並積極配合當局調查，而當地勞工局也已介入此事，要求雇主停工與提交意外調查報告。