　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸時隔7年修訂官員「烏紗帽」規定　列15種情況不得任官

▲▼3月11日，第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。（圖／新華社）

▲中共中央辦公廳印發《推進領導幹部能上能下規定》。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央辦公廳近日印發《推進領導幹部能上能下規定》全文，由2015年的19條試行辦法修正為18條，對於「不適宜擔任現職」者，主要從幹部的德、能、勤、績、廉與所任職務要求不符，不宜繼續任職。此外，《規定》第五條還明確被認定為不適宜擔任現職的十五種情形。

《北京晚報》報導，《規定》適用於各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、監察機關、審判機關、檢察機關，以及列入公務員法管理的其他機關和參照公務員法管理的機關（單位）中擔任領導職務的幹部。國有企業、事業單位中擔任領導職務的人員，參照本規定執行。

據了解，中共中央政治局在7年前（2015年6月26日）召開會議，審議通過《關於推進領導幹部能上能下的若干規定（試行）》。當時的會議提到，此舉是「全面從嚴治黨、從嚴管理幹部的重要舉措」，對「解決為官不正、為官不為、為官亂為等問題具有重要意義」。

而這份近3000字的文件聯繫著官員們頂上的「烏紗帽」，被視為是中共十八大以來，關於幹部人事制度改革最重要的文件。

經過7年，這份《規定》經政治局常委修訂後發布。修訂文件中提到，推動形成能者上、「優者獎」、庸者下、劣者汰的用人導向和從政環境，同時，在大陸國有企業、事業單位中擔任領導職務的人員，同樣得參照規定執行。

至於在『不適宜擔任現職」的情況，由10種增加為15種。包括，政治能力不過硬、缺乏貫徹執行中央部署能力者；對共產黨領導之理想信念動搖、態度曖昧者；擔當能力不夠強、重要關頭臨陣退縮者；搞形象工程、政績工程亂作為者；任人唯親、拉幫結派、破壞地方政治生態者；組織觀念淡薄者；事業心責任感不強者；領導能力不足、重要工作進度落後者；違規決策造成資源浪費、破壞生態者；形式主義、官僚主義者；品行不端、行為失範者；配偶、子女移居境外經商，按規定需調整者；年度考核不稱職者；健康因素1年以上無法履行工作者及其他不適宜擔任現職者等。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
運動中心天花板崩塌！　柯佳嬿黑底白字「到底都誰蓋的啊」
3天內震163次　「密集地震期」過了？　氣象局解答
快訊／又震！09：23規模4.3地震　最大震度4級
闆娘教唆9人圍毆！　台中男上班首日被逼喝尿、活活打死
英女王國葬 「金球獎視后」黑衣現身！　觀眾看轉播驚呆
媽媽傻眼「國中兒畢旅吃不飽」　曝4700元行程表：學校沒責任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蝦皮中國開員工大會宣布裁員　結束就有員工領「N+2」賠償離開

大陸36歲歌手吃檳榔致癌過世　浙江下令「永久禁售檳榔」

陸時隔7年修訂官員「烏紗帽」規定　列15種情況不得任官

清純女星不雅片瘋傳！爆官二代後宮涉「權色交易」　本人氣炸回應

4家台企首獲線上貸款　北京銀行:3種產品提供更完備金融服務

貴州「隔離巴士」翻覆釀27死20傷　網氣炸：司機穿這樣不車禍才怪

快訊／拜登首表態會協防台　國台辦：正告民進黨以美謀獨死路一條

宣布「社會面清零」才10天　海南再爆新一輪疫情

天兵爸給兒子取名「李不尚書」：不打算改！全家反對…網兩派論戰

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內　網揪店家1舉動力挺她

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

蝦皮中國開員工大會宣布裁員　結束就有員工領「N+2」賠償離開

大陸36歲歌手吃檳榔致癌過世　浙江下令「永久禁售檳榔」

陸時隔7年修訂官員「烏紗帽」規定　列15種情況不得任官

清純女星不雅片瘋傳！爆官二代後宮涉「權色交易」　本人氣炸回應

4家台企首獲線上貸款　北京銀行:3種產品提供更完備金融服務

貴州「隔離巴士」翻覆釀27死20傷　網氣炸：司機穿這樣不車禍才怪

快訊／拜登首表態會協防台　國台辦：正告民進黨以美謀獨死路一條

宣布「社會面清零」才10天　海南再爆新一輪疫情

天兵爸給兒子取名「李不尚書」：不打算改！全家反對…網兩派論戰

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內　網揪店家1舉動力挺她

蝦皮中國開員工大會宣布裁員　結束就有員工領「N+2」賠償離開

最新民調：蔡英文聲望43.8％　兩月重挫9.2「逼近執政困境臨界點」

美第7艦隊司令：中國若封鎖台灣　國際可能介入

接近921就大地震　氣象局駁：是巧合！「高機率錯動斷層」地區曝

阿北玩抖音認識美女　想幫她教訓「渣男老公」...5千元差點飛了

「曙光小舖」開幕！《甦活人生》報張斗輝盼更生人光明曙光在望

大陸36歲歌手吃檳榔致癌過世　浙江下令「永久禁售檳榔」

「累了不想再跑」殺女友逃亡千里落網　狠心男涉案重大收押禁見

萌爆「狐狸舞」掀狂熱　日本火腿邀原唱「Ylvis」札幌共舞

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

大陸熱門新聞

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

網傳純欲女星不雅片　本人氣炸回應

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內

姊姊難產離世！小姨子嫁給姊夫照顧2外甥

拜登首次表態協防台　陸國台辦回應

北京批准提供台商線上貸款

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

天兵爸給兒子取名李不尚書　全家都反對

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

iPhone14倒貼才賣掉　黃牛：留過夜等虧本

3.4萬買大白鯊燒烤！百萬網美被抓

巴士27死　網：司機這樣不車禍才怪

黃浦江邊「鱷魚」張嘴曬太陽 民眾傻眼...通報後鑽水裡消失不見

更多熱門

相關新聞

陸商務部：前8月吸收外資按年增長16.4%

陸商務部：前8月吸收外資按年增長16.4%

大陸商務部19日公布，今年首8月中國大陸實際使用外資金額8927.4億元人民幣，按年增16.4%；折合1384.1億元美元，增20.2%。數據顯示，來自南韓、德國的投資增長最多。

大陸廣汽「首款電動超跑」亮相

大陸廣汽「首款電動超跑」亮相

大陸救樓市瘋推團購買房　浙江諸暨一次買5套最多95折　

大陸救樓市瘋推團購買房　浙江諸暨一次買5套最多95折　

動態清零將成大陸國策？官媒急闢謠

動態清零將成大陸國策？官媒急闢謠

「偽外企」挖IC設計人才！芯原總經理被訴

「偽外企」挖IC設計人才！芯原總經理被訴

關鍵字：

大陸任官官員規定烏紗帽人事

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

強震「猴子跳樹」降落！6秒畫面曝

媽轟國中兒畢旅差　貼4700元行程表公審

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面