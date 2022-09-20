陸時隔7年修訂官員「烏紗帽」規定　列15種情況不得任官

▲中共中央辦公廳印發《推進領導幹部能上能下規定》。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央辦公廳近日印發《推進領導幹部能上能下規定》全文，由2015年的19條試行辦法修正為18條，對於「不適宜擔任現職」者，主要從幹部的德、能、勤、績、廉與所任職務要求不符，不宜繼續任職。此外，《規定》第五條還明確被認定為不適宜擔任現職的十五種情形。

《北京晚報》報導，《規定》適用於各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、監察機關、審判機關、檢察機關，以及列入公務員法管理的其他機關和參照公務員法管理的機關（單位）中擔任領導職務的幹部。國有企業、事業單位中擔任領導職務的人員，參照本規定執行。

據了解，中共中央政治局在7年前（2015年6月26日）召開會議，審議通過《關於推進領導幹部能上能下的若干規定（試行）》。當時的會議提到，此舉是「全面從嚴治黨、從嚴管理幹部的重要舉措」，對「解決為官不正、為官不為、為官亂為等問題具有重要意義」。

而這份近3000字的文件聯繫著官員們頂上的「烏紗帽」，被視為是中共十八大以來，關於幹部人事制度改革最重要的文件。

經過7年，這份《規定》經政治局常委修訂後發布。修訂文件中提到，推動形成能者上、「優者獎」、庸者下、劣者汰的用人導向和從政環境，同時，在大陸國有企業、事業單位中擔任領導職務的人員，同樣得參照規定執行。

至於在『不適宜擔任現職」的情況，由10種增加為15種。包括，政治能力不過硬、缺乏貫徹執行中央部署能力者；對共產黨領導之理想信念動搖、態度曖昧者；擔當能力不夠強、重要關頭臨陣退縮者；搞形象工程、政績工程亂作為者；任人唯親、拉幫結派、破壞地方政治生態者；組織觀念淡薄者；事業心責任感不強者；領導能力不足、重要工作進度落後者；違規決策造成資源浪費、破壞生態者；形式主義、官僚主義者；品行不端、行為失範者；配偶、子女移居境外經商，按規定需調整者；年度考核不稱職者；健康因素1年以上無法履行工作者及其他不適宜擔任現職者等。