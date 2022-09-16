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大陸 大陸焦點 特派現場

「動態清零」將成大陸國策長期堅持？陸網炸鍋　官媒急滅火：謠言

▲▼大陸國家疾病預防控制局副局長常繼樂。（圖／翻攝自中國網）

▲大陸國家疾病預防控制局副局長常繼樂。（圖／翻攝自中國網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸地方媒體和自媒體近日報導稱，「動態清零」將作為一項基本國策長期堅持下去，有關報導引起了大陸網友熱議。不過，陸媒《觀察者網》15日闢謠稱，經查證，這一說法嚴重不實。

報導稱，相關稿件稱，上述說法出自大陸國家疾病預防控制局副局長常繼樂之口，時間和地點是在9月7日的大陸國務院記者會上。但9月7日的記者會並不是由國務院舉辦的，而是「中國這十年」系列主題記者會中的一場，當天的主題有關於中共十八大以來衛生健康事業的發展成就。

報導指出，其次，出席該場記者會的常繼樂在此期間，回答了兩個問題，分別是來自新加坡《海峽時報》和大陸媒體《每日經濟新聞》的提問，根據文字實錄或者是回看直播影片，都可以確認，常繼樂在回答中並沒有表達過「動態清零」已經成為、即將成為基本國策的說法，或者是有一些引發歧義的措辭。

報導稱，當時常繼樂表示，「動態清零」政策就是要及早發現疫情，以最低的社會成本，在最短的時間內控制疫情。如果算總帳，中國的防控措施是最經濟，效果也是最好的。

另外，據《中新網》此前報導，常繼樂當天在會上表示，「動態清零」政策就是要立足抓早抓小抓基礎，提升疫情防控和早發現的能力，快速及早地發現感染者和疫情，做到發現一起撲滅一起，以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。

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關鍵字：

動態清零大陸基本國策

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