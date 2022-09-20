氣象局曝「北市1斷層錯動」後果難以想像！台北盆地將塌陷成沼澤

▲氣象局地震中心主任陳國昌。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

近日連續發生多起大規模地震，台大地質科學系退休教授陳文山日前表示，最擔心台北市的山腳斷層，這條最危險。中央氣象局表示，山腳斷層活動可能性極低，不需太擔心，不過若該斷層真的活動，後果將不堪設想，整個台北盆地可能會有一塊塌陷，並成為沼澤。

陳文山在《有話好說》節目提到，最擔心台北市山腳斷層，這條最危險，因台灣有3分之1人口住在雙北，危老房子那麼多，不要說規模6.8地震，規模6.4地震發生在台北市就很麻煩了。

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據經地調所資料，山腳斷層位於台北盆地西北方，大約在40至70萬年前開始活動，因其陷落才形成台北盆地，目前被歸類為活動斷層，而最近一次活動可能距今有1萬1000年之久。

▲2021年版臺灣活動斷層分布圖2021年版臺灣活動斷層分布圖。（圖／地調所）



對此，氣象局地震中心主任陳國昌表示，山腳斷層已經非常久沒有活動跡象，不需要太過擔心，若要擔心山腳斷層，不如先擔心大屯火山。

不過陳國昌也說，若山腳斷層真的錯動引發大地震，後果將難以想像，台北盆地會有一大塊塌落，海水將從淡水河灌入，台北很多地方會北水淹沒，一部份地區會成為沼澤。所幸科學研究都指出，山腳斷層在幾十年到一百年內不至於地震、錯動或張裂。

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