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嫁給「這3星座老公」只能自求多福！專家點名他：給錢小氣得要命

▲▼鑽戒,求婚,結婚戒指,戒指,婚姻,訂婚。（圖／免費圖庫pixabay）

▲星座專家點名，嫁給這3星座老公身心壓力大。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你的婚姻幸福美滿嗎？有人說「婚姻是愛情的墳墓」，戀愛時的優點可能成為婚後難以忍受的缺點，兩人為了生活中柴米油鹽紛爭不斷嗎？星座專家艾菲爾老師示警嫁給「這3星座男」只能自求多福了，可能面臨另一半情緒化的性格、感情中相當自我，以及對金錢斤斤計較，相處起來很辛苦。他提醒，請同時參考太陽、上升。

艾菲爾老師提醒，嫁給這3星座老公，只能自求多福了：

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1.雙子男：情緒容易反反覆覆有點情緒化，面對這樣性格的老公，老婆心裡承受相當大的壓力。此外，雙子男婚後感情仍難以穩定下來，一直有花心大蘿蔔的稱號，若要與雙子男交手，可得做好保護自己的萬全準備。

2.牡羊男：是愛自己比愛另一半多的典型星座，這樣不討喜的「特質」有幾個女生能接受？「忠於自己」的牡羊男在感情中相當自我，只懂得照顧自己而經常忽略老婆的感受，跟牡羊男結婚無非是自討苦吃。

3.金牛男：愛斤斤計較的金牛男不僅對外如此，對內也是錙銖必較相處起來很惱人，可說是天生守財奴，只要碰到和金錢有關的事項就會立刻繃緊神經，限制老婆買這個買那個，對於給家用更是小氣得要命，嫁給這樣的男人怎能不辛苦。

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不過，仍有許多人與上述星座老公婚後生活相當幸福。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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