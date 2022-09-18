　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛神金星來了　4星座年底閃婚

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲您結婚了嗎？（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

愛神金星來了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享年底4星座可能閃婚，分別是射手座、牡羊座、天秤座和處女座。

第四名：處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

對處女座而言，年底前你都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。陽曆11月，大吉星「木星」在你的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中理想另一半，兩人抱著結婚為前提交往，大有希望在年底前就互許終身。

有伴者只要繼續堅定信念，與另一半平穩走下去，最後身邊所有人都會祝福你們，你們也能開心生活在一起。

第三名：天秤座

年底前單身的天秤座會有想結婚的慾望，可透過長輩的牽線或是相親，大有機會遇上一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要彼此有共識，年底一定有望進入婚姻的殿堂。

有伴侶的天秤座，在與對方磨合了一段時間後，對彼此已經有許多的了解，年底前你覺得已可以進入婚姻。特別是現在你的守護星「愛神金星」正在你的命宮，你會做出一個對自己一生影響的重大決策，可能是結婚，也可能是已有好孕，雙喜臨門。

▼今年底是白羊座建立家庭的最佳時機。（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

第二名：牡羊座

今年底是牡羊座建立家庭的最佳時機，有愛情吉星「金星」在你的夫妻宮加持，無論有伴或單身的白羊，你想婚、想成立屬於自己家庭的念頭特別強烈。

單身者會認識一位既魅力又優雅的成熟對象，他完美合乎所有你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂了。有伴者別著急，你的另一半早就在偷偷籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭夢想很快就能實現。

第一名：射手座

人家常說「結婚需要一點衝動」，陽曆10月底，火星逆行射手的夫妻宮，讓你面對另一半的求婚時，毫不猶豫地說「我願意」。除了自己本身的積極，還有愛神眷顧的好運，其實你的爸媽、身邊長輩也催得緊，甚至比你還著急為你物色新對象、安排相親。

在這樣天時地利人和的美滿時刻，你特別有望遇見一個能給你穩定生活的另一半，彼此很快就可以論及婚嫁，你在此時閃婚的機會最大。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
2色火龍果功效差很大！　醫認證：便祕「吃這款順爆」
楊丞琳：別頂著愛的頭銜綁架別人　登陸綜戳破「他們不理解」真相
英王辦國宴「不邀哈利、梅根」　夫妻看新聞才知
6.4強震「骨灰罈全摔破」！　骨灰灑滿地
快訊／一分鐘連兩震！台東規模4.9地震　最大震度4級
快訊／震不停！　台東縣府宣布：2村中午起停班課
快訊／又有規模4.5地震！　最大震度3級
「青筋奶」AV女優引退！　整型前模樣嚇到達人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

群魚飛躍水面！地震太晃「滿地活魚」影片瘋傳　網驚：都跑出來了

地震來了怎麼辦？　氣象局曝「室內保命3要訣」：護住頭頸部最重要

快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

快訊／一分鐘內連兩震！台東成功發生「規模4.9地震」最大震度4級

快訊／震不停！台東新武部落、霧鹿村、利稻村今中午起停班課

快訊／09：51規模4.5地震！　最大震度3級

台灣之光！巧克力加「南投百香果、高雄胡椒粒」奪世界大獎

快訊／餘震不停！台東又有「規模4.5地震」　最大震度3級

愛神金星來了　4星座年底閃婚

6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

桃園男討錢被嗆「沒本事」　毆妻致死...伴屍10hrs自首

群魚飛躍水面！地震太晃「滿地活魚」影片瘋傳　網驚：都跑出來了

地震來了怎麼辦？　氣象局曝「室內保命3要訣」：護住頭頸部最重要

快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

快訊／一分鐘內連兩震！台東成功發生「規模4.9地震」最大震度4級

快訊／震不停！台東新武部落、霧鹿村、利稻村今中午起停班課

快訊／09：51規模4.5地震！　最大震度3級

台灣之光！巧克力加「南投百香果、高雄胡椒粒」奪世界大獎

快訊／餘震不停！台東又有「規模4.5地震」　最大震度3級

愛神金星來了　4星座年底閃婚

6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

獨／暴力逃犯陳坤和「偷車過程曝」！跟在休旅車後衝破護欄離場

西班牙逆轉晉級歐錦賽決賽　德國軟豆轟30分末節卻熄火

慰問枋寮警維護種樹百里交通　蘇貞昌：已編列廳舍改建3.6億

尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談　慘遭日本打臉

超級強颱「南瑪都」襲日本！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

認了！50萬YTR坦承《APEX》用外掛　換死神破面照比YA：我哪次要臉

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

神明面前放肆！高雄廟會遶境18歲信徒爆口角　遭5人圍毆送醫

預言「威廉1年內當上攝政王」接管國王職責　她驚揭：和查爾斯有關

女獨走登山道失聯2天！警消搜索驚見墜山溝昏迷　緊醫搶回一命

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

快訊／又震！　規模4.1、最大震度3級

強震15樓視角曝光　她絕望哭號

台東強震不正常　2天有規模5餘震

敷島移民村塌！改制後首次6強

地震強襲！高雄夢時代牆壁崩裂

睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上

恐又有雙颱！今變天有雨　「秋涼探21℃」時間曝

一夜連45震！　今早又震了

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

更多熱門

相關新聞

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

你結婚了嗎？找到情投意合的另一半攜手共度一生，是許多人內心的嚮往，兩人互相扶持、共同滋養與貢獻彼此，實現一加一大於二的目標。星座專家艾菲爾老師統整「越愛老婆越有錢」4個星座男，婚後對老婆疼愛有加，可將兩人財氣緊密連結，能更無障礙接收金錢。他提醒，請同時參考太陽、上升及金星星座。

「3倒楣星座」年底前犯小人！第1名恐做出無法挽回錯事

「3倒楣星座」年底前犯小人！第1名恐做出無法挽回錯事

外表高冷、內心溫柔的三大星座！

外表高冷、內心溫柔的三大星座！

威力彩今晚衝6.8億！　4生肖財運旺爆

威力彩今晚衝6.8億！　4生肖財運旺爆

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

關鍵字：

星座艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

夫大戰保母10回合　她看影片崩潰

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

更多

最夯影音

更多
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面