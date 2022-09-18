愛神金星來了　4星座年底閃婚

▲您結婚了嗎？（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）



記者陳俊宏／綜合報導

愛神金星來了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享年底4星座可能閃婚，分別是射手座、牡羊座、天秤座和處女座。

第四名：處女座

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對處女座而言，年底前你都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。陽曆11月，大吉星「木星」在你的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中理想另一半，兩人抱著結婚為前提交往，大有希望在年底前就互許終身。

有伴者只要繼續堅定信念，與另一半平穩走下去，最後身邊所有人都會祝福你們，你們也能開心生活在一起。

第三名：天秤座

年底前單身的天秤座會有想結婚的慾望，可透過長輩的牽線或是相親，大有機會遇上一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要彼此有共識，年底一定有望進入婚姻的殿堂。

有伴侶的天秤座，在與對方磨合了一段時間後，對彼此已經有許多的了解，年底前你覺得已可以進入婚姻。特別是現在你的守護星「愛神金星」正在你的命宮，你會做出一個對自己一生影響的重大決策，可能是結婚，也可能是已有好孕，雙喜臨門。

▼今年底是白羊座建立家庭的最佳時機。（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）



第二名：牡羊座

今年底是牡羊座建立家庭的最佳時機，有愛情吉星「金星」在你的夫妻宮加持，無論有伴或單身的白羊，你想婚、想成立屬於自己家庭的念頭特別強烈。

單身者會認識一位既魅力又優雅的成熟對象，他完美合乎所有你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂了。有伴者別著急，你的另一半早就在偷偷籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭夢想很快就能實現。

第一名：射手座

人家常說「結婚需要一點衝動」，陽曆10月底，火星逆行射手的夫妻宮，讓你面對另一半的求婚時，毫不猶豫地說「我願意」。除了自己本身的積極，還有愛神眷顧的好運，其實你的爸媽、身邊長輩也催得緊，甚至比你還著急為你物色新對象、安排相親。

在這樣天時地利人和的美滿時刻，你特別有望遇見一個能給你穩定生活的另一半，彼此很快就可以論及婚嫁，你在此時閃婚的機會最大。