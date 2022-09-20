玉里超商倒塌「義消視角」曝！夫妻被壓天花板貼臉　1原因逃死劫

記者黃翊婷／綜合報導

918台東池上6.8強震全台都有感，花蓮玉里一棟透天厝遭震垮，70歲陳姓屋主、63歲鄧姓屋主太太及一對39歲、5歲母女等4人受困，幸好最後皆成功獲救。花蓮義消顏勝裕在臉書分享第一線救援畫面，受困的屋主夫妻在地震發生當下正坐在沙發上，天花板塌下來之後剛好被沙發頂住，2人躺臥在沙發上，天花板幾乎緊貼著臉部，畫面十分驚險。

▲塌下來的天花板幾乎緊貼臉部。（圖／花蓮義消顏勝裕授權提供，下同。）

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花蓮義消顏勝裕在臉書分享第一線的救援畫面，救難人員冒險進入倒塌的建築物中，走廊明顯傾斜，破門而入後，眼前到處都是殘破的木條，水泥磚牆也碎成片狀，經過搜尋，很快就在夾縫中發現受困的屋主夫妻，只見2人躺臥在沙發上，腳邊還有一台吊扇，塌下來的天花板幾乎緊貼著臉部，幸好天花板被沙發頂住，才沒有釀成更嚴重的傷害。

▼▲屋主夫妻被夾在天花板與沙發之間。

屋主夫妻獲救之後，全身都有擦挫傷，經送醫治療皆無大礙。陳姓屋主在醫院接受治療後，於18日晚間回到倒塌現場，他說，當時他正在3樓看電視，沒想到地震發生後，房屋就突然塌掉了，他也因此被壓住動彈不得；由於倒塌建築嚴重損毀，政府決定連夜強制拆除，他知情後，表情顯得相當沉重，但也感嘆「樓塌掉了，就是要拆掉啊」。

▼▲救難人員將受困民眾救出。

而另一對受困的葉姓母女當時只是剛好路過，沒想到就被困在倒塌房屋的殘骸中，所幸2人當下意識都很清楚，媽媽立即使用手機對外求救，救難人員才能順利透過對話確認母女倆的位置，循聲定位，最終於事發3小時後，也就是下午5時37分時將2人救出並送往玉里榮民醫院接受治療。

現場救難人員表示，由於受困民眾處於狹窄空間中，不能貿然使用機具大面積開挖，否則可能會引起第二次坍塌，幸好這次受困民眾還能利用手機對外聯絡，才能精準定位，順利將人救出。

由於倒塌的房子嚴重毀損，花蓮縣政府已派人連夜強制拆除，19日早上超商內的保險箱已經被找到，並送往派出所內清點金額。至於房屋倒塌的原因等其他細節，還有待相關單位進一步調查釐清。

▼19日上午的拆除狀況。（圖／記者蕭可正攝）