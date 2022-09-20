ET專訪／「我跟著台北一起長大」　黃珊珊要帶領台北邁向永續城市

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、宋良義

文／陳家祥

當了20多年的議員的黃珊珊，今年搖身一變成為首都市長參選人，且還在藍綠夾殺中不落下風。從議員、副市長到爭取台北市長，黃珊珊展現出的熱忱與對市政的嫻熟，不得不讓外界折服，她在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，侃侃而談台北市的未來，擘劃著一個充滿活力與生機的新首都。她笑自己「愛做夢」，但又有「先做再說」的執行力；求學到從政生涯都沒離開過台北，是跟著台北一起長大，「台北的過程就是我的成長過程」。

▲台北市長候選人黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

2050淨零碳排 黃珊珊編10億補助：現在就開始做

近年來環保與永續發展開始受到各界的重視，黃珊珊這次參選市長也特別重視「永續發展」的議題，從綠建築、綠能到鼓勵使用大眾運具、換購電動機車的補助優惠、優化電動車使用環境等，都是為了要朝2050淨零碳排的大目標前進。

「全世界城市跟國家目標一樣，2050要達到淨零碳排。」黃珊珊說，台北市政府已經計畫好，碳排量在2030年要降到40%、2040要到65%，到2050才能真正做到淨零碳排，接下來更會編列10億「氣候基金」，專案補助節能減碳。

黃珊珊說，目前主要的碳排來源有3大塊，第一是家用電、商用電，住商部門是台北用電大戶，要設法讓住商建築能夠能夠減少碳排量；第二則是運輸，要慢慢推動使用電動共享機車，或是從油車改騎電動機車，「台北市政府在電動機車補助提出長遠8年計畫，希望能夠汰換到一定比例」。

第三，則是要開發自主能源。黃珊珊說，除了政府電網外，各個城市也可以有自主能源，或是提高焚化廠的發電效率，讓發電效應比以前高。另外，儲能也是重要運用，目前台北市的充電站會在晚上接離峰的電網，先儲能，白天尖峰的時候再放給民眾使用，減低白天尖峰時刻對電網的負擔，「聰明用電，用儲能方式不要造成電網負荷，又能達到同樣效益」。

▲為了達成2050淨零碳排目標，黃珊珊要成立10億氣候基金補助減碳。（圖／記者林敬旻攝）



政策領頭營造友善電車環境 還要推低價交通月票

政策的推動往往需要「一推一拉」，沒有足夠的誘因，很難說服民眾改變習慣配合。台灣的生活文化很難完全禁止摩托車、導向大眾運具，因此推動電動機車減少碳排、廢氣，就成了重要手段。

黃珊珊說，台北市現有的補助本就高於其他縣市，未來上任後會訂出換車補助的計畫，「不會因為政府沒錢就停掉，我就告訴你，我8年不會動，其他縣市就是可能有錢就給，但我會訂出8年計畫，絕對不會停，就讓大家一直換、一直換」。

而電動汽車也逐步朝主流運具發展，黃珊珊說，巴塞隆納早在2018年時，路邊停車格都有充電樁，「那時候我回來跟市府說，我們現在就要準備了」。她說，未來會設計路邊充電樁，或是在公有停車場讓業者進去設充電柱，一開始先採免費，把交通運具推向電動化。

但真正理想的狀況，還是希望市民出門減少自駕車，改用大眾交通工具。黃珊珊說，台北市目前在便利的1280月票上，推出共享電動機車的加價購方案，「現在1280加300元可以騎好幾個小時，所以幾乎不需要去買機車」；而綠運輸的最後一哩路則是Youbike，台北市的捷運路網已經方便到15分鐘可到一個捷運站，靠騎腳踏車、走路，就可以到你要去的地方，真正做到綠運輸。

此外，黃珊珊也計畫推出便宜版的交通月票，「我腦袋裡面想的是800、900元這樣子，我有跟交通局討論，就是有點小範圍區塊裡面的移動」，適合給學生族、上班族使用等，只在固定幾個站點上下車且不跨縣市的族群使用。

▲黃珊珊說，柯文哲在選舉過程仍會扮演一定角色。（圖／記者林敬旻攝）

投入選舉不逼朋友表態 黃珊珊自豪比柯文哲還會做夢

至於競選規劃，向來不願多談政治瑣事的黃珊珊透露，預計9月下旬成立的競選總部會「比較不傳統」。她也不在意所謂的千歲團、師公團，「真實的東西比較珍貴，虛名不重要」，何必每天逼人家表態？記者會誰有來、誰沒來，會來的就是朋友、都很感謝，「但我絕對不會讓他不開心的來，我從政24年絕不為難朋友，重點是你心裡支持誰比較重要」。

而這次競逐市長大位，難免會跟「柯文哲接班人」扯上關係。關於這一點，她強調，這年頭沒有接班人，都是要靠自己努力，「都是市民決定的，不是誰可以交給誰」。她也說，柯市長仍會是很重要的角色，會跟他討論、商量未來政策；她笑說，與柯文哲是同甘共苦、同生共死的戰友，疫情期間每天6小時以上，整整2年10個月，「我每天看到他的時間，比看到我的小狗時間還長。」

黃珊珊說，自己和柯文哲的個性差異很大，但共同點就是，做事都很認真、也都相信公義、透明、公平，「這些東西是我們共同的價值」。她表示，自己經過律師、議員的訓練，更沉穩、圓融，不容易說錯話、想法也更嚴謹，「我的生活經驗跟我來自基層，是我很珍貴的資源，我可能比他知道更多基層的辛苦」。

黃珊珊笑說，她會超越柯文哲的是她比較會做夢，「我跟柯市長最大的差別就是，我每天都胡思亂想，想一些很奇怪的事情」；她說，自己以前生過一場病，於是把每一天都當作最後一天，「所以我今天不做夢，明天可能就沒有了，我就會把事情想得比較遠」。

今天投票明天上工 黃珊珊自評「無縫接軌」遠勝對手

至於如何評價對手？黃珊珊說，她不評價人，但自己來自基層、來自平凡的軍警家庭，從15歲就到台北來，這裡是算是她的家鄉了，「我不是天生就有很好的環境可以給我很多的資源，我是靠著自己在台北市一路自己努力成長」。

「你問我最大的差別，我在這裡服務了24年，台北的過程就是我的成長過程。」黃珊珊自豪的說，她是跟著這個城市一起長大，且當了20年議員、將近3年的副市長，很多局長、科長從還是小科員的時候就認識，「如果今天投票日，明天我就可以上班，立刻上手無縫接軌」。

最後，不免俗還是談到了與親民黨主席宋楚瑜的關係。黃珊珊說，她與宋之間的關係就像家人一樣，「不知道為什麼每天要談我的家人支不支持我」，選舉要靠自己，大家都去煩、去逼宋先生有什麼意義？

黃珊珊強調，不用每天敲鑼打鼓說誰支持她、誰掛著她的名字，那種虛假的東西沒有意義，「你把他壓在你旁邊拍個照就是支持你嗎？」，選舉的重點是選人，只要大家支持她就很謝謝；就算沒有站出來，她也不會怪人。