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網傳陳時中「血脈賁張」交通政見恐拆民宅　競辦不忍了反嗆抹黑

▲▼陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中昨天公布士林北投前瞻路網10年計劃。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日公布士林北投前瞻路網10年計畫，主張洲美快橋梁延長1.9公里串接國道，抬高改建百齡橋，並將下面的通河東、西街拓寬至4線道，自稱「血脈賁張」，但有網友質疑拓寬通河街恐需拆民宅，北市府交通局也評論該方案不可行。對此，政策小組召集人管碧玲19日回應，這完全是莫須有的指控及抹黑，並反問柯市府解決交通問題的方案是什麼？

管碧玲表示，台北市河岸的防洪，絕大部分已經把土堤改為防洪牆設施，陳時中團隊的計畫也是用防洪牆代替土堤以拓寬道路，一間民宅都不會拆，反而是會讓水岸邊經過策略性都更後，變成明日的明水路，「為何明水路可以而通河東西街不行？直接全盤否定不可行，以及抹黑說要拆民宅的言論可以休矣！」

管碧玲表示，該政策確實會造成交通衝擊，但這是所有交通建設都會付出的代價，而因應的方式就是分階段、分段落、半半施工，配合交通維護方案，該做的還是必須做，尤其是百齡橋有通洪能力不足的問題，台北市政府不可能不知道，北市府過去不做改造工程，現在陳時中規劃要整合來推動，交通局難道還要反對？那麼柯市府的方案是什麼？

管碧玲表示，陳時中團隊自從參選以來認真研究政策，目前所提出的10大項政見，每個都做好具體可執行的規劃方案，其最大的遺憾是，從來不曾有任何對手陣營有能力進行有意義的對話。她指出，陳時中團隊非常的虛心，希望能聽到專業的對話，好的意見也會接受，但其拒絕「拆民房」這種抹黑，以及北市府交通局這種全盤否定的言論。

競選團隊總幹事、士林北投在地立委吳思瑤補充，面對可預見的「北投士林科技園區」及「社子島」開發，將引入大量就業及移居人口，對於士林北投勢必造成交通衝擊，必須超前部署及早因應提出配套，然而，台北市政府針對陳時中所提方案進行批評，反而從而未見柯市府對於士林北投交通配套提出可行規劃，擁有權力者不思檢討自身的「不作為」，反而「大動作」指責負責任提方案的陳時中，不是本末倒置？足見整個台北市府淪為無黨籍參選人黃珊珊參選的側翼，把有關士林北投發展的路網計畫當作選舉攻防，而不是對市民負責，令人遺憾。

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