被看見了！運動中心天花板塌「登上CNN」　他：誰還敢投資桃園？

記者杜冠霖／綜合報導

18日花東發生芮氏規模6.8強震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，恐怖畫面也讓美國有線電視新聞網（CNN）記者驚呼，「哇！這樣都沒人受傷嗎？」，對此，議員參選人楊朝偉批評，桃園市工程品質差勁名揚國際，「外國投資者只要google就可以看到爛如豆腐渣的公共工程，誰還敢投資桃園？」

昨花東地區發生強震，而地震當下，桃園運動中心也傳出災情，五樓大片天花板掉落，畫面驚險，影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

對此，桃園市長鄭文燦指出，事件發生後，自己在第一時間趕赴現場，了解實際狀況，除了慰問民眾外，並且責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作。

對於天花板陷落責任歸屬，鄭文燦也致歉，鄭表示，自己身為市長，維護市民安全是自己的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，「我責無旁貸。」

而天花板陷落畫面也登上外媒，對此，楊朝偉表示，身為桃園人，自己非常難過世界是以這樣的方式認識桃園，桃園人多年來共同苦心經營年輕、有衝勁的國際形象毀於一旦，「現在外國投資者只要google桃園就可以看到新聞報導爛如豆渣的公共工程，請問誰還敢投資桃園並進駐桃園？」

對於鄭文燦致歉，楊朝偉批評，在市府還在釐清事故原因的同時，民進黨卻放任綠營側翼將事故責任卸責給救國團，「我認為無論事故最終責任歸屬何方，市府和民進黨都不應該在此時試圖卸責，這不是負責任的政府該有的態度。」

楊朝偉表示，黨籍議員已經開始調取資料、試圖釐清真相，明天自己也會在中央黨部召開記者會，向關心八德和桃園的朋友說明目前蒐集到的事實資料，並揭露國民運動中心長期以來的各項缺失，「這次的公安意外突顯桃園市府顧剪綵、不顧品質的陋習，桃園要進步請和我們一起揭露事發原因，該負責任的人一個都不要想逃！」