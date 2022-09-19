士林檢赴金山分局召開查賄座談　查察制暴列選舉工作重點

▲臺灣士林地方檢察署赴金山分局召開查賄座談。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

防制賄選及暴力介入選舉刻不容緩，為端正選風及確保選舉能公平、公正、公開，臺灣士林地方檢察署於今（19日）由襄閱主任檢察官張惠菁率王碩志、曾揚嶺二位主任檢察官，前往新北市金山警分局召開「111年度地方公職人員選舉查賄制暴」座談，同時由警察局副局長劉崇智率刑警大隊蕭瑞豪大隊長、偵查組陳明宏組長出席，並指導查賄制暴的工作重點。

▲金山警分局長詹志文表示，選舉期間秉持積極態度，嚴防各類事件影響社會治安及選情。

主任檢察官王碩志指出，石門區治安單純，但地方選舉因居民較少競爭相對激烈，查賄佈雷應持續精進；襄閱主任檢察官張惠菁亦提示假訊息、幽靈人口、境外資金介選等問題，應多方注意防範影響選舉公平性。

金山警分局長詹志文表示，選舉期間秉持積極之態度嚴防各類事件影響社會治安及選情，呼籲唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自持為民服務的政治人物，因此期望民眾，若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。

詹志文呼籲，民眾若發現有賄選情事，可蒐集證據撥打「0800-024-099」專線，踴躍提出檢舉，協助查獲賄選犯行，還可獲得高額檢舉獎金；不買票、不賣票，乾淨選風由您我守護。

▲襄閱主任檢察官張惠菁表示，選舉期間應多方注意防範影響選舉公平性。

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