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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃鮮肉搬家工！新家「激戰27次」　夫綠炸求償120萬

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲台東一人妻與搬家工人發展出婚外情，瞞著老公在新家上床27次。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台東報導

台東一人妻小菱(化名)因搬家認識搬家工阿豪(化名)，搬家2年後又在臉書聯絡，2人發展出戀情，阿豪經常到小菱的新家幽會，2人在家中激戰27次，被小菱丈夫發現後告上法院，向阿豪求償120萬元。台東地院審理，認為阿豪侵害配偶權屬實，判他要賠30萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他和妻子小菱結婚10年，婚後定居台東，2018年因為搬入新家，請了由24歲男子阿豪和他父親經營的搬家公司幫忙搬家，小菱因此認識阿豪。2020年2人又在社群上聯絡，進而交往、發生性行為。

人夫認為，阿豪搬家時觀察房屋內物品，應知道新住所是由夫妻居住，且知道他是小菱的丈夫。阿豪和小菱交往時，也密切關注她的臉書、IG，裡面也有結婚照。另外，阿豪來他家偷情時，看到他買的4人坐沙發、大尺寸電視及雙人大床組，及許多男性用品，也該知道小菱有配偶，卻仍和她發生性行為，讓他發現後痛苦不已，他要向阿豪求償120萬精神撫慰金。

阿豪則辯稱，就算搬家時小菱有以「先生」一詞稱呼人夫，但男女未婚也會互稱「先生」、「太太」，且小菱一再向他表示，認識他前有一位交往10年的前男友，她「剛」結束這段感情，直到去年7月仍向他說「我上個交10年，現在有一腿就一個人」等語，對他隱瞞已婚事實。

法官查閱小菱的臉書訊息，阿豪曾問小菱「妳是不是FB有朋友叫依依」等語，可見曾查看她的臉書好友名單，2人又從2020年7月交往近一年，可推測阿豪關注小菱臉書，看過她發布的感情狀態和與丈夫的照片，知道小菱是有夫之婦。

法官認為，阿豪明知小菱已婚，仍從2020年7月中到去年7月初，在小菱在新家住處發生27次性關係，審酌雙方經濟情狀，判阿豪應賠30萬元，全案還可上訴。

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