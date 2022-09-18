「美女隨扈」出事了！醉吐一地拒付千元清潔費　推警開嗆：自己人

▲封為「美少女隨扈」的女警林姿妤在台南海安路某酒吧，酒醉後與店家起口角，還疑似推了來處理的員警並說「都是自己人」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

因亮麗外型被封為「美少女隨扈」的保六總隊官二隊女警林姿妤，曾擔任前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的貼身隨扈，她本月8日凌晨在台南海安路一間酒吧與一名男同事喝酒後，卻傳出喝醉當場大鬧，不但吐得滿地都是，還與店家發生口角，並對獲報趕到的警力大聲叫嚷，出手推擠還說「都是自己人」，保六總隊調查後作出懲處，林姿妤記大過一支，並調職警官一隊。

台南海安路上酒吧林立，8日傳出有2名酒客酒後與店家起衝突，一名女子疑似喝了許多烈酒後不勝酒力，忍不住直接吐在店內，店家表示要收取1000清潔費，沒想到2人不願意，店家也只好報警處理。

而據說在警方協調過程，同行男友人對店員叫囂，要求員警將他「上銬」、「搜身」，而女子則是對著員警說「學長，都是自己人」，還傳出女子不滿管教有推了員警一把，後來帶回調查後才發現女子是林姿妤，男子也是警察身分。

▲第二分局獲報後，派員警前往酒吧處理紛爭，並發現女子是一名女警。（圖／記者林悅翻攝）



台南市警察局第二分局出面說明，在本月8日凌晨2時許獲報，海安路上的酒吧有一對男女酒客，與店家因為清潔費談不攏發生爭執，員警到場協助發現，其中女性酒客竟是有警務背景的林姿妤，警方澄清當時她並無不當言詞語行為，先例行帶回所內保護管束，等待她清醒後就護送離開。

林姿妤因為具有優異跆拳道成績，因此保送警大，後來更被選為重要長官隨扈，而她曾擔任前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統夫人連方瑀的隨扈，因其亮麗甜美的外型受到關注，更被媒體封為「美少女隨扈」，在此事之前擔任警情隊副隊長，負責警衛對象蒞臨的警衛規劃跟部署。