　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「美女隨扈」出事了！醉吐一地拒付千元清潔費　推警開嗆：自己人

▲▼台南海安路酒吧。（圖／記者林悅翻攝）

▲封為「美少女隨扈」的女警林姿妤在台南海安路某酒吧，酒醉後與店家起口角，還疑似推了來處理的員警並說「都是自己人」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

因亮麗外型被封為「美少女隨扈」的保六總隊官二隊女警林姿妤，曾擔任前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的貼身隨扈，她本月8日凌晨在台南海安路一間酒吧與一名男同事喝酒後，卻傳出喝醉當場大鬧，不但吐得滿地都是，還與店家發生口角，並對獲報趕到的警力大聲叫嚷，出手推擠還說「都是自己人」，保六總隊調查後作出懲處，林姿妤記大過一支，並調職警官一隊。

台南海安路上酒吧林立，8日傳出有2名酒客酒後與店家起衝突，一名女子疑似喝了許多烈酒後不勝酒力，忍不住直接吐在店內，店家表示要收取1000清潔費，沒想到2人不願意，店家也只好報警處理。

而據說在警方協調過程，同行男友人對店員叫囂，要求員警將他「上銬」、「搜身」，而女子則是對著員警說「學長，都是自己人」，還傳出女子不滿管教有推了員警一把，後來帶回調查後才發現女子是林姿妤，男子也是警察身分。

▲▼。（圖／記者林悅翻攝）

▲第二分局獲報後，派員警前往酒吧處理紛爭，並發現女子是一名女警。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警察局第二分局出面說明，在本月8日凌晨2時許獲報，海安路上的酒吧有一對男女酒客，與店家因為清潔費談不攏發生爭執，員警到場協助發現，其中女性酒客竟是有警務背景的林姿妤，警方澄清當時她並無不當言詞語行為，先例行帶回所內保護管束，等待她清醒後就護送離開。

林姿妤因為具有優異跆拳道成績，因此保送警大，後來更被選為重要長官隨扈，而她曾擔任前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統夫人連方瑀的隨扈，因其亮麗甜美的外型受到關注，更被媒體封為「美少女隨扈」，在此事之前擔任警情隊副隊長，負責警衛對象蒞臨的警衛規劃跟部署。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
快訊／玉里小七驚傳「第5人受困」！家屬焦急報案　人找到了
連2起規模6以上強震！　挪威專家第一時間示警：非常危險
驚悚！清水部落聯外道路落石「交通中斷」滿地黃泥
台東6.8強震「威力相當於8顆原子彈」　專家籲監控孕震帶構造
地震IKEA新莊店「水如瀑下」　緊急暫停營業
赤科山崩了！400人受困「現場畫面曝」
快訊／台鐵「東線中斷」　電車線故障、電桿傾倒！
快訊／好消息！花蓮玉里「4人全救出」　母女脫困意識清楚
快訊／5歲女童獲救了！花蓮玉里「整排樓倒」現場救出第3人
快訊／花蓮富里5.8地震！最大震度5強
快訊／國家警報大響！　17：40有感地震
驚悚畫面曝！桃園羽球場天花板全塌　12人狂逃命「有人被砸中」
空拍畫面曝！高寮大橋斷呈「Z型閃電」　慘如積木被推倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮玉里大橋「路面變形龜裂」　緊急封閉怪手進駐搶修中

「美女隨扈」出事了！醉吐一地拒付千元清潔費　推警開嗆：自己人

強震來襲！東部橋斷屋塌　新北特搜隊上百勇者出發救援

中監逃犯陳坤和中壢落網　見員警圍捕持匕首割喉自刎送醫

台東大地震！基隆特搜救隊15名整裝　火速馳赴花東救災

台東強震釀31校舍受損！學校完成警戒措施　縣府助災後復原

花東災情頻傳！盧秀燕暫停3天競選活動　派特搜大隊支援　

快訊／好消息！花蓮玉里「4人全救出」　母女脫困意識清楚

快訊／5歲女童獲救了！花蓮玉里「整排樓倒」　現場救出第3人

快訊／台中寶覺寺旁連棟公寓火警　3人一度受困上百住戶急逃生

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

南宮珉、陸星材、李奎炯9月回歸 Disney+ 強檔接力全看起來！

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

花蓮玉里大橋「路面變形龜裂」　緊急封閉怪手進駐搶修中

「美女隨扈」出事了！醉吐一地拒付千元清潔費　推警開嗆：自己人

強震來襲！東部橋斷屋塌　新北特搜隊上百勇者出發救援

中監逃犯陳坤和中壢落網　見員警圍捕持匕首割喉自刎送醫

台東大地震！基隆特搜救隊15名整裝　火速馳赴花東救災

台東強震釀31校舍受損！學校完成警戒措施　縣府助災後復原

花東災情頻傳！盧秀燕暫停3天競選活動　派特搜大隊支援　

快訊／好消息！花蓮玉里「4人全救出」　母女脫困意識清楚

快訊／5歲女童獲救了！花蓮玉里「整排樓倒」　現場救出第3人

快訊／台中寶覺寺旁連棟公寓火警　3人一度受困上百住戶急逃生

快訊／玉里小七驚傳「第五人受困」！家屬焦急報案…結果人找到了

女王愛犬現況如何？　英王儲威廉慰問瞻仰人龍掛保證：寵到不行

因應花東強震！金管會啟動緊急應變機制　保險公司也啟動保戶關懷措施

網瘋指宣美喜歡《單身地獄》車炫承！　釣出本人傻眼回「什麼？我？」

高雄山區驚現「木條＋紅線」擺陣　居民恐「山大王現身」出招自保

清水部落聯外道路落石「交通中斷」！滿地黃泥畫面曝光

比莉爆料周湯豪「超兇狠一面」　認了被惹不爽：好跩喔！

花蓮玉里大橋「路面變形龜裂」　緊急封閉怪手進駐搶修中

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

連2起規模6以上強震！　挪威專家第一時間示警：非常危險

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

社會熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

快訊／玉里房屋被震垮！1樓小七店員逃生畫面曝

快訊／玉里小七樓倒！4人受困搶救中

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

玉里小7倒塌媳婦孫女受困　阿伯哽咽：她腳被壓住了

快訊／中監逃犯陳坤和拒捕　持刀自刎傷勢嚴重

住家被判違建遭拆…夫妻陳屍家中！新北市府回應了

更多熱門

相關新聞

6.8有感地震台南4級造成停水、電桿折斷

6.8有感地震台南4級造成停水、電桿折斷

台南市長黃偉哲在臉書指出，在瞭解花東地震災情後，命令台南市消防局特搜隊，以及義消特搜隊集結完畢，整備前往花蓮出發協助救災，尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。

花蓮地震傳重大災情　台南警義消火速出發協助救災

花蓮地震傳重大災情　台南警義消火速出發協助救災

台南釣蝦客驚呼　在地震中釣蝦太驚奇

台南釣蝦客驚呼　在地震中釣蝦太驚奇

黃偉哲：台南部分地區停水　地震造成水管破裂

黃偉哲：台南部分地區停水　地震造成水管破裂

她房子被法拍…色誘男鄰居「肉償」

她房子被法拍…色誘男鄰居「肉償」

關鍵字：

台南酒吧女警林姿妤鬧事美少女隨扈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

餘震不停！台東發生規模6.8地震

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

快訊／田馥甄再宣布取消2場演出！　剩不到4小時「原因曝光」

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面