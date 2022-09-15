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全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔仁大學織品服裝學系正式啟用。左至右為：輔仁大學織品學院院長何兆華、MSI行銷副總經理程惠正、輔仁大學副校長謝邦昌、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為、織品系傑出校友－知名服裝設計師潘怡良。（圖／記者周宸亘攝）

記者張惠媛／台北報導

微星科技MSI攜手NVIDIA與輔仁大學織品服裝學系，打造出跨領域、跨學科的全台首座「NVIDIA StudioＸMSI協作空間」，並於9/13（二）正式啟用，在空間中引進多台專為創作者打造的「MSI Creator Z16創作者筆記型電腦」，讓織品系的學生迅速將設計靈感藉由高效能筆電直接轉化為可實際展現的作品，輔仁大學織品學院院長何兆華表示：「很多人會問為什麼織品系要成立這樣的協作空間？我們應該問的是，未來的時尚是什麼模樣？這次輔大織品服裝學院與微星和NVIDIA共同打造的基地，可以重新建構未來時尚的連結點，也期望這個協作空間可以在校內帶起跨域合作風潮。」

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」引進Creator Z16創作者筆電。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI協作空間」於輔仁大學正式啟用，引進獲NVIDIA Studio認證的Creator Z16創作者筆電，結合NVIDIA Studio平台技術，應用於3D服裝設計、電腦打版等環節，另也將整合織品系常用的專業服裝設計與走秀模擬軟體「CLO3D」，及「Gerber」和「VStitcher」等打版軟體，協助學生在服裝設計過程中快速地進行即時渲染及動態模擬，進一步加速創作流程。

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲MSI行銷副總經理程惠正。（圖／記者周宸亘攝）

MSI微星科技行銷副總經理程惠正於啟用儀式上說到：「MSI一直以來非常重視產學合作，MSI與NVIDIA一直以來都是全球重要的策略性夥伴，近年共同推動電競產業成果頗豐，這次很高興能與NVIDIA、輔仁大學攜手創立協作空間，輔仁大學織品服裝學院為業界培養出許多優秀人才，相信藉由MSI高效能創作者筆電的進駐，不論是老師或學生都能更輕鬆地施展創意，將時尚藝術與科技結合，更能與3D應用、元宇宙創作等趨勢接軌。」

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲NVIDIA台灣區業務協理邾亦為。（圖／記者周宸亘攝）

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為也表示這次合作相當令人興奮：「非常開心能與輔仁大學和微星科技共同合作，推動『NVIDIA StudioＸMSI 協作空間』的成立，從織品系出發，讓學生們可以在這裡運用NVIDIA Studio平台的強大效能，發揮無限的創意潛力。」邾亦為對於NVIDIA平台強大的效能信心十足，在輔大成立協作空間只是第一步，未來將不定期舉辦workshop，推動異業結合，除了幫助設計領域的學生加速創作之外，輔大的文、法、商、醫學、理工都有其特色，期望未來也能將這樣的合作輻射到其他學院，激發更多跨域產學合作的可能。

▲▼輔大織品,MSI,NVIDIA,產學合作。（圖／MSI提供）

▲▼MSI Creator Z16創作者筆電及NVIDIA Studio平台能有效協助學生加速創作流程。（圖／MSI提供）

▲▼輔大織品,MSI,NVIDIA,產學合作。（圖／MSI提供）

▲▼輔大織品,MSI,NVIDIA,產學合作。（圖／MSI提供）

▲Creator Z16創作者筆電搭載「True Pixel」顯示技術打造的QHD+超高畫質面板，符合100% DCI-P3色域範圍，搭配獨家「True Color」技術於出廠前進行色彩校正，為創作者與設計師提供精準且鮮明的色彩呈現。（圖／MSI提供）

「NVIDIA StudioＸMSI協作空間」引進的Creator Z16創作者筆電，一直都是創作者的堅強後盾，搭載最新NVIDIA GeForce RTXTM 30系列筆記型電腦GPU，擁有更高的渲染速度和顯示卡記憶體，編輯8K HDR RAW影片和處理超大型3D模型時，能比以往更加順暢。16:10的螢幕比例設計，讓創作者使用在Adobe或設計相關應用程式時能完整瀏覽工作區域與時間軸，「True Pixel」顯示技術打造的QHD+超高畫質面板，符合100% DCI-P3色域範圍，搭配獨家「True Color」技術於出廠前進行色彩校正，為創作者與設計師提供精準且鮮明的色彩呈現。

▲▼「NVIDIA Studio x MSI協作空間」啟用儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲服裝設計重視細節呈現，微星科技Creator Z16創作者筆電強大的效能可以讓作品更立體。（圖／記者周宸亘攝）

MSI微星科技行銷副總經理程惠正指出：「織品服裝設計很重視材質的選擇和展現， Creator Z16創作者筆電強大的效能可以讓設計過程和作品繪製上更加細緻，材質的細節更立體呈現。」輔仁大學織品服裝學院培育具專業性及前瞻性的服裝設計人才，透過軟硬體平台同步升級、爆發創作能量，輔大織品將成為國際舞台上舉足輕重的一員。輔仁大學副校長謝邦昌也對這次的跨界合作表示支持：「輔大織品服裝學院實力有目共睹，同時也需要邁向新的領域做異業結合，更期望輔大能持續產出更多產學合作成果。」

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關鍵字：

NVIDIA StudioMSI輔仁大學織品服裝學院產學合作

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