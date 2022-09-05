微創貸款助攻　美髮師創業圓夢當老闆

▲28歲年蔡育智，為一圓創業夢想，他申請勞動部貸款創業，在台南市區經營美髮工作室，憑著熱情服務與好口碑，開業兩年，就累積不少忠實顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

28歲年蔡育智，年紀輕輕卻已累積美髮15年經驗，為一圓創業夢想，他申請勞動部貸款創業，在台南市區經營美髮工作室，希望讓更多人認同他「以人為本，以髮為技」的理念，也因為他用心傾聽消費者需求，憑著熱情服務與好口碑，開業兩年，就累積不少忠實顧客，甚至還有人特地從澎湖過來指名要他剪髮。



蔡育智年幼時因家人早逝，為維持生計國中就提早進入職場，從洗髮助理開始磨練，之後升任設計師，進入連鎖髮廊工作，更累積主管經驗，2年前他見時機成熟，決定創業，向勞動部雲嘉南分署申請微型創業貸款，創立「人．Hair Studio」工作室，開啟屬於自己的美髮事業。

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談起創業念頭，蔡育智回憶起18歲時參加一場美髮設計比賽，當天幫模特兒做造型時，身旁竟圍了10幾位學生對他與模特兒的造型拍照、做筆記，「全場只有我有這個待遇」，那時創業的念頭就開始萌芽，他說，如果我能夠影響學生，未來我創業就能影響更多人，所以他把「以人為本，以髮為技」當作經營理念，與客人做朋友，認真傾聽顧客需求，加上用心熱情的「售後服務」，口碑效應發酵，客人一個介紹一個，讓他業績穩定成長。

「把服務濃度提升，才能做出市場區隔」，蔡育智說，坊間的大型髮廊為了拚來客數，設計師鮮少全程服務顧客，所以客人容易在消費體驗上與原本期待有落差，而他的店採完全預約制，一位設計師一天只做6組客人，這樣才能與消費者做深度溝通，了解其需求，就能打理出符合顧客形象與需求的造型，「把服務做好，就能拉高顧客忠誠度」，這也是他美髮店與別人的不同之處。

「做最好準備，也做最壞打算」，蔡育智建議想創業的朋友，當老闆代表你要承擔更多的責任，對員工、對客戶都是，只有不斷堅持，多思考多嘗試，才能用較輕鬆的心態去面對各種狀況，另創業時資金調度很關鍵，鼓勵想創業的朋友可利用政府資源，除提供資金，還有課程、輔導顧問一路相伴，畢竟「創業沒有公式，有人陪伴很重要」。

雲嘉南分署長程泰運指出，為協助民眾創業，勞動部提供「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業協助貸款」方案，只要年滿20歲以上民眾就可申請，最高額度可貸到200萬元，還有低利率、免保證人、免擔保品、前2-3年免利息、免費創業課程與免費創業輔導等特色，近三年分署已協助逾350人創業當老闆，有興趣民眾可洽詢0800-092-957或上官網(http://beboss.wda.gov.tw)查詢。