台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

▲台師大將在9月28日舉辦百年校慶慶祝大會。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

國立台灣師範大學迎接百歲生日，從今年2月大鑼敲響百年校慶序幕，預計9月28日將舉辦「百年校慶慶祝大會」、「全球校友回娘家-百年校慶午宴暨音樂會」，連續三場盛宴為師大熱鬧慶生，邀請歷屆17萬位校友回母校，共度師大榮耀時刻，並讓校友們回母校進行校園巡禮，體驗新師大、懷念舊時光。

台師大前身「台灣總督府台北高等學校」，1922年創立，在1946年成立「台灣省立師範學院」，肩負培育中等師資使命；1955年改制為「台灣省立師範大學」，1967年升格為「國立台灣師範大學」，1994年後轉型為多元化綜合大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大百年校慶從今年2月的「開鑼迎新春」揭開序幕，3月「體育表演會」帶來百年臺高舞復刻、飛盤、跆拳道等精彩節目；4月「百年校慶紀念勒石揭幕」，5月「師駝晚會」則融入「百年時光」元素，向每一代社團人致敬；6月「百年校慶校友美術創作邀請展」，百位校友以一人提供一件作品，在師大美術館展出，同月也展開「百年校慶鐵騎環島」，由校長吳正己率領百位師生，共同完成9天、17個縣市、9百多公里的歷史性旅程。

▲台師大百位師生，在今年6月展開9天的鐵騎環島慶祝百年校慶活動。（圖／台師大提供）

台師大表示，百年校慶活動以「凝聚、承諾、涵養、傳承」為主軸，希望體現師大自我超越的軌跡，承載著「百年傳承，世紀典範」精神，持續深耕人才培育、拓展國際視野。

▲台師大校長吳正己8月率參訪團赴美，拜訪馬里蘭大學等姊妹校。（圖／台師大提供）

台師大校長吳正己在8月率團訪美，拜訪馬里蘭大學等姊妹校，更橫跨美國七大城市，專程拜訪各地校友會，熱情邀請歷屆校長、政商界校友、國內外校友會代表、歷屆傑出校友等，9月28日重返師大，與師長和同學們一起回憶當年校園往事，齊唱校歌同歡，共同見證師大百年風華。

台師大指出，校友中心也針對海外校友會返台校友，規劃「四海一心師大人」返校系列活動，9月26日舉辦「師大100城市巡禮」，9月26日到29日還有「夜宿師大會館」行程，以及10月3日至7日的「校友自組成團國內旅遊方案」，讓校友們回母校校園巡禮，體驗新師大、懷念舊時光。

因應百年校慶，台師大也舉辦相關展覽，包括從9月26日至11月6日舉辦《百年校慶校史文物特展》，展現跨時代的文物與數位典藏，訴說百年學校裡的風物、人情與記憶；10月9日將舉行《榮耀．歡頌》百年亮點音樂會，音樂系號召師生、系友組成百人交響樂團暨合唱團；10月20日至21日舉辦百年校慶論壇，分享百年來對國家社會的貢獻，也將編纂「百年學思路」校慶專刊，記錄師大百年風華。

