火車太滿改搭客運！輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」

記者戴上容／新北報導

統聯客運56歲江姓司機11日強忍身體不適，將車停靠國道路肩後昏迷，乘客急忙將司機抬下車施行CPR，其中2名施作CPR的乘客皆為輔仁大學學生，目前就讀醫學系五年級的林佑叡表示，當天要從豐原北上，但火車太滿，想說改搭統聯，意外救回司機，但與其說是他們救駕駛，不如說是駕駛救了所有乘客。

▲輔大醫學生林佑叡救了統聯司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，就讀大五醫學系的林佑叡其實當天要從豐原北上，但火車太滿，想說改搭統聯，沒想到成功補票上車，他大約6點半上車至7 點多，原本一切正常，但在國一162.5k處時，統聯駕駛突然將車駛向路肩並喊「我現在很不舒服，要叫救護車！」

統聯駕駛隨後便趴在方向盤不斷嘔吐、接著沒呼吸心跳陷入昏迷，林佑叡機警地驅前查看，並緊急施以CPR搶時間，目前江姓司機腦部無出血，但血栓指數高，昏迷指數3，仍在插管救治中。

林佑叡表示，基於醫學訓練，當下即知不對勁因而上前查看，他發現駕駛已經趴在方向盤，而且無法說話、不斷嘔吐，後來還因為無力撐不住、頭整個趴在方向盤上，造成喇叭巨響，此時車上其他很多人也衝過來幫忙並急叩119。

林佑叡說，一開始時間大家都不知道大客車的車門要怎麼開，在眾人努力之下，很快就將駕駛抬出車外立即施行CPR，之後其他人也接手幫忙，一直做到救護人員趕抵，巧合的是，另一名聯手搶救的其中一名乘客也是輔大學生。

歷經這次實驗救人經驗，林佑叡說後來才知道一起幫忙的另一人竟然也是輔大的，直呼真的太巧，「與其說是他們幫忙救駕駛，不如說是駕駛在危急時刻仍想要救大家，如果不是駕駛有將車安妥的停在路肩，31名乘客的命運無法設想，所以他真心感謝駕駛，也希望他早日康復」。