邊境管制何時調整？　蘇貞昌今召開防疫會議：先做好配套

▲行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院發言人羅秉成19日表示，行政院長蘇貞昌上午8點召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。針對國人最為關切的邊境管制措施調整，蘇揆指示，請指揮中心會同各部會，預先做好詳細規劃及相關配套，待決定公布時間決定前，也做好相關說明及宣導的規劃，讓可能因相關政策調整而受影響的產業和民眾，能夠瞭解並做好充足準備。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，總體降低約4%，惟隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約90%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情升溫，輕症/無症狀者為99.56%，病例數、中重症及死亡數呈現增加趨勢，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上週（9月12日至17日）入境採檢陽性率下降，整體採檢陽性率為3.26%，另自8月22日調升入境總量為5萬人、9月12日起恢復美、加、歐等國民入境免簽證措施後，上週（9月12日至19日）入境總人數為4萬1223人次，此期間自駕旅客佔3%，親友或機關團體接送26%，防疫車輛使用率達71%，防疫旅宿使用率達49%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.4%，第2劑為87.3%，第3劑為72.9%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.3%，第4劑施打率則為10.2%，累積施打已超過6135萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種；另有關本月16日及18日分別進口之80.4萬劑及80.35萬劑之次世代雙價疫苗，將開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種。

蘇貞昌指出，開學迄今已逾兩週，上個禮拜開始高中以下學校也開始實施新的防疫措施，感謝指揮中心及教育部與地方政府做好溝通並和家長進行宣導，使相關措施能夠順利推動執行，讓學生的受教權能夠受到最大的保障，並請教育部持續宣導學童施打疫苗的相關資訊，讓家長能夠有充分資訊作決定，藉此提升對校園學童的保護力，另外，從數據來看，許多縣市的疫苗施打率仍有努力空間，也請指揮中心加強與地方的宣導，國內的疫苗種類和數量都非常充足，次世代疫苗也即將配發，蘇揆請指揮中心和地方政府一起努力，鼓勵較脆弱族群盡快完整接種疫苗，降低重症的發生率。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心與地方政府的合作與努力，也感謝國人同胞的配合與理解，雖然在連假過後國內疫情略有升溫，不過目前都尚在指揮中心的預估及掌控當中；這兩年多來，也感謝各部會調度及動用許多人力支援相關防疫政策，而在以保護全體國人以及防疫優先的考量下，請各部會持續詳實盤點目前相關措施的執行情形，若有政策執行的相關困難，請立即提出。