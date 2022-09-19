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議員爆北市府施壓！3劑接種率低要學校扛　倒數3名「柯文哲要親自關心」

▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲台北市議員王鴻薇接獲陳情，教育局發函各校統計學生第3劑接種率，接種率倒數3校將由柯文哲親自訪視，質疑是施壓學校。圖為國小生接種疫苗資料照。（資料圖／北市教育局提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情略有升溫趨勢，學生確診數累計至14日已達約50萬人，國民黨台北市議員王鴻薇接獲陳情，台北市教育局近期發函各校，要求統計學校第3劑疫苗接種率，且接種率倒數3名的學校，將由台北市長柯文哲或教育局長曾燦金到校訪視，質疑北市府施壓各校。

王鴻薇19日表示，近期接獲陳情，指台北市教育局竟然在近日發函各校，要求統計學生第3劑接種率，接種率倒數30校將由督學訪視、倒數15校由校長至教育局報告，甚至倒數3校得由柯文哲或曾燦金到校訪視，「完全將學生接種責任推到校方身上！」

王鴻薇說明，有校方人員反應，這樣的發文讓學校有點擔心，學校當然是鼓勵學生能夠踴躍接種第3劑，但最後是否接種的決定權並不在校方，而是由家長和學生自行決定，如果家長和學生不願意接種，卻把帳算到學校頭上，根本就是莫名奇妙。

▲國民黨台北市議員王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇指出，自疫情爆發以來，學童的染疫和疫苗接種狀況一直備受關注，有部分學童在染疫後產生嚴重的併發症、喪命，同時學童接種疫苗也可能產生嚴重副作用甚至死亡，是否要接種第3劑，這對家長和學生來說都需要深思熟慮，是難以抉擇的問題，「可以理解北市府在推動學生接種疫苗上的努力，但各校學生接種率有必要公布排名比較嗎？甚至倒數3名還要動用到教育局長、市長到校視察。」

王鴻薇認為，是否接種第3劑，應該尊重家長和學生的選擇，北市府這樣對學校施壓的做法，不僅是造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。

對此，台北市教育局回應，統計至9月5日為止，台北市國、高中生第1劑接種率為94.1％，第2劑接種率為86.1％，第3劑接種率為58.1％；國小學生第1劑接種率為70.2％，第2劑接種率43.7％，另2歲以上幼兒園學生第1劑接種率為37.6％。

針對王鴻薇質疑北市府施壓各校，教育局提及，公共衛生是全民共同的責任，學校也負有示範的責任，希望藉由訪視了解學校執行過程中所遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校；尊重家長和學生的意願及選擇，但為提升學生自身保護力，希望學校結合家長會一起共同努力，安排學生儘速接種疫苗，以期早日回歸穩定的校園學習及生活。

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