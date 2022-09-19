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快訊／剛被罵「致詞完就閃人」　蘇貞昌當面感謝徐榛蔚：全力支持

▲▼花蓮富里鄉東里車站雨棚崩塌，自強號遭壓出軌。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

▲花蓮富里鄉東里車站昨天因雨棚崩塌，自強號遭壓出軌。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

記者呂晏慈／台北報導

連兩日地震造成花東地區屋倒、橋斷災情，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日晚間視察中央災害應變中心，遭藍營批評致詞完就閃人「冷血」。對此，蘇揆19日中午前往花蓮視察東里車站受損情形時表示，他今天帶來總統蔡英文的關心和交代，感謝花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府團隊，第一時間搶救災民，強調中央會全力支持地方，給予技術和各種方面的協助。

台鐵東里火車站昨天受到地震影響，發生雨棚掉落意外，導致火車出軌，蘇貞昌今天中午在徐榛蔚、立委傅崐萁及相關部會首長陪同下聽取災情簡報說明。

徐榛蔚當面向蘇貞昌請託說，玉里高寮大橋及長富大橋都跨越秀姑巒溪，是居民日常重要交通動線，盼儘速拆除重建，並希望多幾班直達的「類火車」遊覽車接駁，請蘇揆給予經費支持；傅崐萁也說，謝謝蘇揆今天到達災區，期盼包括0206、0918的災損均能一併儘速重建，讓百姓惶惶不安的心安定下來。

蘇貞昌致詞時表示，非常感謝徐榛蔚領導縣府團隊，第一時間在現場搶救災民，進行種種災害搶救工作，也感謝國軍同袍、警消、醫護人員不眠不休搶救災損，儘管昨天已經把災害減少到最小，仍有1名民眾過世、多名民眾受傷，「我們感到非常的不捨，同時要向家屬表示關切」，他已交代內政部長徐國勇幫忙善後，也拜託地方政府給予關心。

蘇貞昌說，餘震不斷，針對可能有危險的建物、工程都必須要掌握，不能有任何輕忽，另對於有危險的災害，不管是造成交通中斷，或者有危險之虞，或是過去災害留下來還沒有好的，今天交通部長王國材已經趕到現場，有些要經過專業技師評量等，要在最快的時間內把它做好，因為花東地區多地震，相關耐震強度也需要補強。

蘇貞昌補充，中央對於這次災害發生的情形，全力支持地方，也會盡快由相關團隊，給予技術、各種方面的協助，同時他要肯定並感謝所有救災夥伴，提醒未來救災過程中仍要注意安全，各種方面都需要大家一起幫忙，有什麼意見大家多溝通，相信彼此都同樣利害與共，遇到困難都同一個心，政府一定把災害減少到最小，希望復原能夠最快。

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