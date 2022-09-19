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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花東人民「等嘸總統一句問候」！黃暐瀚嘆：這政府已經失能

▲▼蔡英文視察災變中心。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文視察災變中心，但念完稿後就離場，讓等待2小時的台東縣府官員相當不滿，直呼「最冷血的防災會議」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

連2日強震，首當其衝的花東地區災情慘重，山塌樓垮橋樑斷，中央立即設立災害應變中心，讓花東上線，但沒想到會議中不只蔡總統「唸完稿就走」的行為讓大家不滿，全程更是「沒有一句對花東人民的問候」，此行徑讓資深媒體人黃暐瀚痛批：匪夷所思、這個政府已經失能。

黃暐瀚今（19）日在臉書以「災變會議　不理花東」為題發文，表示昨天地震再度發生，自己立刻致電台東、花蓮縣長，請教救災狀況及「花東需要什麼幫忙？」直言「我都知道要問花東縣長狀況，蔡總統親自開中央災害應變會議，居然不會想要親自問問花東的情形？」直呼這狀況已經到「匪夷所思」的地步了。

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

▲強震造成花蓮高寮大橋斷裂。（圖／記者林振民攝）
黃暐瀚指出，災變中心昨日，分別通知花蓮台東，蔡總統要開視訊會議，請兩個地方應變中心，待命上線，卻讓兩地方縣府團隊枯等2小時。而整場中央視訊會議直到結束，「中央包括總統、院長、部長，都沒有一句對花東人民的問候。」，讓他痛批「這太難以想像！這個政府根本已經失能了」。

黃暐瀚反問，「為什麼通知地方政府要開視訊會議，還要求上線待命，最後卻是把地方晾在那邊，不聞不問？我等著看，今天中央怎麼回答？」

對此，蔡英文上午接見警消代表團時表示，昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，我們全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作。

蔡英文說，昨天晚間，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意」。

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