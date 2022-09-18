921國家防災日試放海嘯警報　屏警：不實施人車管制+避難

▲屏東縣政府警察局將於9月21日9時25分至9時35分試放海嘯警報。 （圖／記者陳崑福／翻拍，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局配合辦理全國海嘯警報試放，將於9月21日9時25分至9時35分在轄內沿海、災害潛勢等27處海嘯警戒區警報臺試放海嘯警報，屆時請民眾正常作息，不必驚慌，這次不實施人車管制及疏散避難。

這次海嘯警報試放情境設定為9月21日9時21分，臺灣東部海域發生芮氏規模8.0地震，並引發海嘯，威脅臺灣東部、東南部、西南部、東北部及北部沿海地區，中央氣象局於於9時25分以災防告警系統(PWS)對沿岸鄉鎮民眾發布海嘯警報預警簡訊：「【111年國家防災日演習】海嘯警報演練，民眾勿驚慌，如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難【Tsunami Disaster Drill】中央氣象局02-2349 1181」。

縣警局表示，9月21日上午9時25分試放海嘯緊急警報，音符為鳴5秒、停5秒、再鳴5秒共15秒後，改以語音廣播2次，語音廣播詞為「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」；9時35分試放解除警報一長音90秒。

屏東縣政府警察局111年9月21日配合國家防災日試放海嘯警報，不實施人車管制與疏散避難，請民眾不必驚慌。