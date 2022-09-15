機車置物籃成「行動菸灰缸」！網一面倒大讚：有品的人

▲有網友發現一名機車車主的置物籃跟別人不一樣。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些癮君子會隨手亂丟菸蒂，尤其在一些大樓騎樓，常可見地上不少菸蒂，不過一名網友在停車場發現，一輛機車的置物籃裡塞滿了「菸屁股」，雖然很髒但卻被網友一面倒大讚「有品的人」、「昏桃賣卵蛋（台語：不要亂丟煙蒂）最佳榜樣」。

一名網友今（15）早在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張照片，表示剛剛在停車場看到一輛機車，只見前面的置物籃上放了滿滿的菸屁股以及菸盒，顯見這位車主抽完菸都不會亂丟菸蒂，把機車置物籃當「行動煙灰缸」，讓原PO驚呼「你們說這狂不狂！」

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▲網友驚見成「行動菸灰缸」的機車置物籃。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

這張看似凌亂卻又有規矩的照片，被上傳至網路後立即引發熱議，以往和吸菸有關的貼文都會讓民眾反感，但這則貼文卻反而被一面倒的稱讚，駕駛一定是一位「有品的人」。

大家紛紛留言，「他沒有隨便丟煙頭，值得讚揚」、「行動煙灰缸，昏桃賣卵蛋最佳榜樣」、「至少比那些隨手丟的好太多了」、「煙頭不落地給他一個讚」、「你以為是機車其實是裝置藝術的煙灰缸」、「至少他沒有亂丟，給一個讚」、「就是要這樣」。