先開門是錯的！消防署證實「地震避難SOP」8大保命招：直接躲進去

記者許力方／綜合報導

918池上6.8大地震，是1973年以來台東陸地上發生規模最大的地震，中央氣象局判定，6.8地震才是本次地震序列的主震，主震前共發生73次前震，相當罕見，示警未來3天還要防止規模5以上的餘震。消防署公布地震防災「保命三步驟」，最重要的黃金鐵則就是保護頭頸部，地震發生時應立即「趴下、掩護、穩住」，先保護自己、不要慌亂逃出戶外，若就近有掩蔽物，直接躲在桌下或牆角。

17小時內連續發生6.4和6.8地震，全台有感搖晃，「國家級警報」大作，不斷發送告警訊息指示民眾：「慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』。」但餘震不斷，根據消防署地震防災準則指出，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，如果是躲在牆角或柱子旁邊等地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

消防署指出，地震發生時，如果人在室內，有「8大抗震保命SOP」－

1. 當開始搖晃時，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。

2. 如果就近有掩蔽物，請直接躲進去。例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。

3. 如果是躲在牆角或柱子旁等地方進行避難時，同樣要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

4. 地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。

5. 躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。

6. 除非你的所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落了，不然趴下後請不要再移動。

7. 如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行。爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。

8. 別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

消防署防災守則指出，在家中時，該如何應變？

●在客廳、餐廳、書房：

如果附近有桌子，盡可能躲在桌下（除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以），趴下、掩護、穩住，抓穩桌腳，保護自己。如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部。

●在床上：

如果你正在床上，請轉身趴下並隨手拿起枕頭保護頭頸。

請繼續待在床上、保持警覺即可，直至地震結束確認安全為止。

慌亂起身避難可能會引發不必要的危險。

●在廁所時：

(1)不要急著離開廁所。

(2)廁所空間較小，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。

(3)地震強烈搖晃時，建議要把身體壓低，以手邊的物品(如臉盆)或直接以雙手保護頭頸部，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停止。要注意牆上懸掛的鏡子以及儲櫃或置物架上的物品是否會掉落。

●在浴室時：

(1)不要急著離開浴缸

因為浴室有水氣，容易濕滑，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。

(2)不要急著跳出浴缸

如果在泡澡的時候，可以放低頭部，低於浴缸邊緣，並用雙手或臉盆保護頭頸部。

(3)要注意牆上懸掛的鏡子以及儲櫃或置物架上的物品是否會掉落。

●在廚房時：

(1)注意爐火

如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉爐火，並就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。

如果不是順手即可關閉爐火，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關閉爐火，以免受傷。

(2)注意傾倒的熱湯鍋或碗盤

要注意爐具或料理檯上的熱湯鍋傾倒，以免被燙傷或砸傷。同時也要注意其他碗盤杯具掉落碎裂造成的危害。

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