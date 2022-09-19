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快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者陶本和／台北報導

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，卻讓大家枯等2個小時，但總統蔡英文到場後只是唸完稿就離開，痛批「最冷血無意義的防災會議」。對此，蔡英文19日上午接見「世界警察消防運動會」代表團時特別表達歉意。

余明勳在臉書上指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等中央官員等了2個小時。

對此，蔡英文上午接見警消代表團時表示，昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，我們全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作。

蔡英文說，昨天晚間，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意」。

蔡英文表示，後續還有很多工作要進行，中央地方一起努力，讓各項運作盡早恢復正常，「今天，蘇院長也將帶著行政團隊赴災區慰問，並到災區現場了解搜救的進度」。

蔡英文說，感謝所有警消和搜救人員，在第一時間就趕赴現場救援，並且回報現場狀況，讓民眾有所掌握。她強調，每當有天災事變發生，最辛苦的，就是我們第一線的警消同仁，因此她代表全體國人，向各位致上最深的感謝，大家真的辛苦了。

 

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