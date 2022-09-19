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明降溫！北方涼空氣來了　「下更久」雨區擴大時間曝

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，周二之後會有北方涼空氣下來，各地高溫稍下降1、2度；周五之後水氣比較多一點，雨區擴大、降雨時間比較久一點。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（19日）仍偏向西北風，西半部上午之前有零星短暫陣雨，午後南部、東半部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周二轉為偏向北風，但水氣偏乾，午後中南部和其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部特別是沿海可能有零星短暫陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，周三、周四仍偏乾，僅大台北及東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周五之後水氣比較多一點，雨區擴大、降雨時間比較久一點，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

一周溫度部分，趙竑表示，今各地高溫介於31-34度；周二之後北方會有涼空氣下來，各地高溫稍下降1、2度，尤其北部可能來到30度或以下，而各地低溫則介於23-25度。

至於未來一周是否可能還有颱風生成，趙竑分析，周二、周三之後台灣東邊外海為大低壓帶環境，裡面本來就會有小低壓消消長長，會不會成颱還要看哪一顆的位置、路徑有沒有機會發展，變化比較大，還要再觀察。

▼周五起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

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