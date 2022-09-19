6.8強震重創花東　慈濟成立救助專線啟動救援

▲台東地震，花蓮玉里高寮大橋斷毀。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台東關山17日21:41發生規模6.4地震，18日14:44台東池上再發生規模6.8地震，花蓮玉里傳出有房屋倒塌等多起災情傳出。慈濟基金會於花蓮本會開設災防指揮協調中心，並於玉里聯絡處成立社區服務中心，開放「慈濟0918地震急難」救助電話，有需要的民眾可於上午8點至晚間9點來電：室話40510777或手機0912412600，分機：4990或4992。

根據中央氣象局資料，台東池上18日地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

花蓮玉里傳出災情，路毀、橋斷、屋倒，連國小都被震塌，慈濟基金會持續關注，花蓮慈濟醫院也立即前往玉里慈院急診支援，而玉里慈濟志工也即刻啟動，關懷社區鄰里，並前往花蓮縣府南區應變中心，加入應災工作，確認所需物資與人力。

除了救助專線，各方愛心也應援加入，台東慈濟志工將請家樂福協助受困於海端部落的民眾，而由志工經營的「素食小夜市」攤車亦將至玉里災區現場煮熱食給當地民眾和救災團隊。