八德國民運動中心「連水都不夠用」！　他爆桃市府竟多花73萬

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者皮心瑀／綜合報導

台東連2起強震全台有感，桃園市也傳災情，八德國民運動中心5樓羽球場剛完工的天花板竟在地震後大面積掉落，引發各界關注。資深媒體人黃揚明表示，深夜接獲網友爆料，稱八德國民運動中心原來連水都不夠用，桃園市府剛標73萬增設水箱，但這就等於宣告過去花上億經費的工程案根本有問題，才得多花這筆錢。

黃揚明指出，9月7日決標的桃園市政府工務局「八德國民運動中心增設水箱案」，由利霖環保科技股份有限公司得標，決標金額為73萬7,415元，履約期限為9月14日至10月14日，因此現在應該正在或準備要施工。為什麼會有這個案子？是因為顧問公司當初設計時把八德國民運動中心的用水量估算錯誤，遠遠低估，導致運動中心水塔容量不足，去年10月開幕後，常發生開館不久就沒水可用或水壓不足等窘況。

黃揚明說，八德國民運動中心今年1月4日曾在臉書發出公告，「本中心因自來水公司供水量問題，導致中心常有水壓不穩、缺水及無熱水可使用等問題，目前已與自來水公司和桃園市政府共同商討解決方案」，但其實是一開始建物的用水量設計就不對，因此自來水公司根本無法處理，甚至可能得要把管線全部更換才可能根治。

黃揚明透露，針對這個問題，運動中心只能從限制使用游泳池、浴室等耗水設施處理，例如今年3月底到5月下旬，游泳池都因修繕工程不開放，7月25日又公告游泳池的熱水池暫停使用等。而這次增設水箱的案子，其實算是「多花」的，73萬雖然不多，但原本根本不需要花。