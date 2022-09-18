住家附近地震斷層怎查詢？3步驟教你　輸入地址就能看斷層

▲台東連續2天發生規模6以上強震，花蓮有多地因此受災。（圖／記者戴上容翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣連續2天發生芮氏規模6以上強震，花蓮更是有多地因此受災。事實上，經濟部中央地質調查所曾推出網站，只要民眾輸入自家地址，就能查詢是否位在斷層帶上，進而推測住處附近是否會發生地震。

經濟部中央地質調查所有推出「台灣活動斷層分布」網站，只要點擊進入網站，再按「立即查詢」以及「同意並進入GIS查詢系統」。

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▼中央地質調查所推出網站，讓民眾能夠查詢住家附近是否有斷層。（圖／經濟部中央地質調查所）



接著可以打開查詢系統中的「圖層」，將地震資訊里的「即時地震」、「災害性地震」、「顯著有感地震」及「小區域有感地震」選項全部勾選。勾選完畢後，再到「斷層」的選項中，將「活動斷層」、「活動斷層名稱」及「活動斷層環域半徑200公尺範圍」、「活動斷層環域半徑500公尺範圍」打開。

▼點選同意以後，可以選取「圖層控制」，將各種選項打開，查詢結果會更加清晰。（圖／經濟部中央地質調查所）



選項開啟完畢後，就可以到「定位」當中，輸入相應的地址，來查詢地點附近是否有活動斷層，並從活動斷層的活動紀錄中，查看地點附近是否會發生地震。

▼打開相關設定後，就能查詢地點附近是否有斷層。（圖／經濟部中央地質調查所）



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