快訊／台東池上20：44發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度4級

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌晚間視察「0918台東地震中央災害應變中心」，蔡英文會中交付4大任務，要求調度跨部會救災資源全力救災，提醒國人避免不必要的山區活動；消防署災情監控及搜索救援組會中報告，目前累計1人死亡、9人輕傷，全台多達19件電梯受困案，另加上衛福部統計自己就醫者，共有79位緊急傷病患，其中43人已出院。