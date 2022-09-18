快訊／台東池上20：44發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度4級

記者趙蔡州／綜合報導
台東縣池上18日晚間8點44分發生規模4.2地震，震源深度5公里，屬於極淺層地震，各地最大震度台東、花蓮4級，南投2級，彰化1級。
各地震度：
● 台東縣地區最大震度4級
4級：海端
3級：池上
2級：東河、利稻
1級：成功、長濱、鹿野
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里
2級：玉里、紅葉
1級：光復、西寶
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市
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記者趙蔡州／綜合報導
台東縣池上18日晚間8點44分發生規模4.2地震，震源深度5公里，屬於極淺層地震，各地最大震度台東、花蓮4級，南投2級，彰化1級。
各地震度：
● 台東縣地區最大震度4級
4級：海端
3級：池上
2級：東河、利稻
1級：成功、長濱、鹿野
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里
2級：玉里、紅葉
1級：光復、西寶
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市
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