快訊／台東6.8強震最新傷亡統計　1死79人送醫

▲0918台東地震中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌晚間視察「0918台東地震中央災害應變中心」，蔡英文會中交付4大任務，要求調度跨部會救災資源全力救災，提醒國人避免不必要的山區活動；消防署災情監控及搜索救援組會中報告，目前累計1人死亡、9人輕傷，全台多達19件電梯受困案，另加上衛福部統計自己就醫者，共有79位緊急傷病患，其中43人已出院。

蔡英文晚間視察0918地震中央災害應變中心時提出4項工作，包括：第一，調度跨部會救災資源及能力，全力投入救災工作，特別是赤科山、六十石山的受困民眾，此外令人遺憾的，在花蓮水泥廠的工人受到壓傷不幸離世，請各單位隨時保持警覺，並且做好後續應變工作；第二，請衛福部針對花東地區的地方政府，進行收容所的整備，並且施行物資調度事宜；第三，目前仍然有地方水電供應和交通運輸受到了地震的影響，請經濟部、交通部等部會和地方政府協力，持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋樑、水電維生管線等，針對各地災損，請各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，並且儘速恢復正常運作。

蔡英文說，第四，這幾天都還可能會有餘震發生，請國人務必提高警覺，避免不必要的山區活動，確保安全。她說，根據接下來餘震的情況，請所有防救災的同仁在執行任務同時，必須注意安全，希望大家都能安全。

此外，消防署災情監控及搜索救援組會中報告各地災情狀況，統計全台共有1人死亡、9人輕傷；衛福部報告說明，已經啟動緊急應變小組，目前運作正常，截至今天晚間7點共有79名送醫的緊急傷病患，其中43人出院、急診留觀31人、加護病房1人、一般病房4人。

交通部報告說明，目前有4處封閉據點，包括台東三仙台遊憩區八拱橋、台東八仙洞及靈岩洞周邊步道、花蓮大石鼻山登山步道、花蓮秀姑巒溪遊客中心，此外，針對六十石山崩塌道路中斷，目前受困旅客估約600人，赤科山受困旅客約60至80人，因道路前後崩塌無法下山，滯留民眾已由當地民宿業者、農會安置，待天亮再傾坍下山。

經濟部會中報告，電力方面曾停電21257戶，目前有1015戶停電，預計今晚12點復電，供水方面曾停水3153戶，目前因破管仍停水1215戶，預計明日中午前恢復供水。