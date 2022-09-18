驚險一瞬間！桃園運動中心天花板被震塌　鄭文燦致歉：我責無旁貸

記者杜冠霖／綜合報導

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌，不少正在運動的民眾嚇得鳥獸散。對此，桃園市長鄭文燦晚間致歉，鄭表示，已責成體育局及工務局，檢視裝潢工程是否牢靠，請專業技師鑑定事發原因，完成修復工作。

▲桃園八德運動中心5樓羽球場，啟用不到一天，地震時天花板全塌下來。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）



根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）



而地震當下，桃園運動中心也傳出災情，五樓大片天花板掉落，畫面驚險，影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

議員詹江村也批評，鄭文燦應出來說清楚，為什麼桃園三級地震，才剛剛剛完工啟用的運動中心就通不過老天爺的驗收，而所有的裝潢跟吊飾，或者吊燈，都必須符合相當的耐震度，尤其是公共場合。

▲桃園八德運動中心5樓羽球場，啟用不到一天，地震時天花板全塌下來。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）



對於體育中心天花板掉落，市長鄭文燦下午到場關切，並表示，場地還在保固期，也指示體育局長莊佳佳、新工處請廠商維修，並尋求專家意見，輕鋼架要如何設計才不會再次發生意外，完工後確定場館安全無虞再重新開放。

▲羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）



鄭文燦晚間在臉書發文表示，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，各地民眾都感受到明顯搖晃。八德國民運動中心五樓的多功能球場（羽球場），發生了天花板輕鋼架及隔音板倒塌掉落事件，造成一位民眾受了輕度擦傷，其他在運動中心的民眾受到驚嚇，「我要向大家深深致歉。」

鄭文燦指出，事件發生後，自己在第一時間趕赴現場，了解實際狀況，除了慰問民眾外，並且責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作。

對於天花板陷落責任歸屬，鄭文燦表示，身為市長，維護市民安全是自己的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，「我責無旁貸。」

鄭文燦指出，台灣位處板塊交界處的台灣，雖然面對地震並不陌生，但每次遇到突如其來的搖晃，令誰都坐立難安，未來兩、三天也許會有餘震，市府各單位隨時做好戒備，也請大家發生地震時，切記保持冷靜，一起做好防災準備。