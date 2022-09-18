花蓮春日國小驚傳校舍倒塌　台東長濱國小明正常上班、但停止上課

▲春日國小部分倒塌。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka）



記者董美琪／綜合報導

花蓮玉里地震不斷，玉里災情狀況多，綠營縣長參選人Kolas Yotaka表示，這次大地震襲擊玉里，目前得知的消息，路毀、橋斷、春日國小等建築物倒塌，「萬一今天是平日，我無法想像國小學童的狀況。」此外，人事行政局稍早也公布，台東縣長濱鄉長濱國小明天照常上班，但停止上課。

花蓮災情多，包括玉里鎮中山路二段大樓倒塌（7-11，三層樓建物）、春日國小部分倒塌、高寮大橋斷、玉里接瑞穗的瑞穗大橋（北上方向龜裂）。花蓮玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉明日（9/19）宣布停止上班上課。

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來自花蓮玉里部落的Kolas Yotaka，稍早發文表示，「我在玉里的家，旁邊的天主堂，慘況百出。族人跟我說聖堂已經變形，我還來不及看災情，想看如何改善，結果遇到餘震，擔心教堂倒塌，親友驚嚇尖叫，看我走出來，他們流淚了。花蓮的南區百廢待舉，需要改善的老建築太多，南區太多村落有災情。」

Kolas Yotaka慶幸今天是假日，國小沒有師生，萬一是平日，她無法想像國小學童的狀況，盼部落鄉親一起度過難關。

另外，台東縣長濱鄉長濱國民小學發文表示，由於今日地震後，餘震不斷，各教室及辦公室皆有物品散落及輕鋼架掉落，為顧及學生安全及學校復原事宜，故明日（9/19）學校停課一天不上學。人事行政局稍早也公布，台東縣長濱鄉長濱國民小學明天照常上班，但停止上課。

