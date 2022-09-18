「真男人弟弟」6.4地震一晃找阿嬤　49秒人肉超級護盾讓4萬人哭了

▲弟弟6.4地震一晃找阿嬤，49秒人肉超級護盾讓4萬人哭了。（圖／翻攝爆料公社）



記者許力方／綜合報導

台東49年來最大地震！關山地區自昨（17日）晚9時41分發生6.4大地震前震，隔17小時後又發生6.8更強主震，有女網友分享一段影片，聲稱6.4地震那一晚，弟弟在家一感覺到搖晃，就跑到客廳找阿嬤，突然一陣更猛烈的地震，立刻肉身上前護住坐著的阿嬤，短短49秒的影片一曝光讓超過4萬人大讚「正能量破表」、「真男人」！



根據監視器畫面，事發於6.4前震當下，昨晚9時41分，阿嬤正坐在客廳沙發上看電視，突然房子內一陣天搖地動，身穿吊嘎的弟弟從房間急忙跑出來，衝到客廳找阿嬤，開了燈，站在阿嬤身旁確認狀況，隨著地殼晃動，家裡的擺設全部東倒西歪，還有東西「應聲」震倒落地。

祖孫倆10秒後再度感覺到更猛烈的地震，阿嬤緊張地手握沙發扶手，弟弟直覺危險害怕，蹲低著身子，火速往阿嬤直奔過去，面對面一把抱住阿嬤，彷彿「肉身防護罩」般，把阿嬤整個人包住，期間不斷四處張望。抱著阿嬤共26秒的期間全程維持高警覺，等到地震停下了，才趕緊查看家中狀況。

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這段49秒的影片被姊姊曝光到「爆料公社」，僅1小時時間，就火速吸引超過4萬人狂讚，網友感動落淚，直呼「真暖男」、「好有愛」、「真男人」、「乖孫」、「這個孫子沒白疼」、「超級護盾」、「孝順的好孩子」、「哭死，好感人」、「天啊請問弟弟單身嗎」、「好孩子不可多得」、「有肩膀可靠的好男人」、「這男人可以嫁」、「還好弟弟在家，不然阿嬤一定很害怕」、「好MAN的孫」。

網友更讚這支影片簡直是「本年度最佳影片」、「正能量破表」、「能做到的沒幾個」、「誰看誰哭」，紛紛讚賞這個暖弟弟「不簡單」、「看完真的會眼眶紅」、「讓我秒落淚欸」。

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