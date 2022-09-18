台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

台中市長盧秀燕18日下午參與市議員陳政顯北區聯合競選總部成立大會時，遇上花東規模6.8強震，而隨後立委江啟臣致詞時表示，盧秀燕和陳政顯是現在地表最重要的候選人，連地表都搖動了，「可見兩人的威力是撼動地球的啦，面對剩不到70天的選舉，去投票就對了，希望大家投票給盧秀燕、陳政顯。」

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

地震過後，花東地區傳出不少災情，而立委江啟臣正巧參與盧秀燕、陳政顯造勢活動，江啟臣隨後致詞時表示，盧秀燕和陳政顯是現在地表最重要的候選人，連地表都搖動了，「可見兩人的威力是撼動地球的啦，面對剩不到70天的選舉，去投票就對了，希望大家投票給盧秀燕、陳政顯。」

對於地震災情，而稍早，江啟臣則在臉書發文表示，昨晚開始主震、餘震不斷，下午台東又發生規模6.8的地震，花蓮已經傳出樓倒、與橋樑斷裂倒塌，「除了再次提醒大家注意後續餘震與房屋狀況，也共同為花蓮祈福、祈求平安無事。」

但「撼動地球論」已經引起不少民眾不滿，紛紛到江啟臣粉絲專頁、相關報導連結留言批評，「是不是覺得自己很幽默？」、「委員也懂地獄哏？」、「地震受災戶能找盧秀燕求償嗎？」

無獨有偶，台東17日發生芮氏規模6.4強震，全台驚恐不少人一夜無法成眠，民進黨屏東市長參選人李清聖團隊卻在第一時間發臉書指「這是翻轉屏東市的徵兆嗎」，貼文後還附上笑臉符號，挨轟冷血；李清聖18日下午對此致歉；他表示，小編經驗不足，一時疏忽犯錯，但仍說「但要給他們機會」。

李清聖陣營昨天白天忙發放救濟物質，晚上舉行首次募款餐會；詎料餐會結束不到3小時發生強震，李清聖陣營第一時間在臉書發文指，「屏東鄉親們沒事吧？這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」不到20字臉文後還附上笑臉，引發網友反彈。

國民黨屏東縣議員陳揚痛批：「無論地震規模大小，我們第一時間想著是家人、是朋友，是台灣有沒有災情，但是民進黨屏東市長候選人李清聖想著卻是選舉，把地震當成是翻轉屏東的徵兆，無疑是把天災當玩笑，可恥！」

李陣營後來緊急撤文，改貼40字臉文，提醒市民提高警覺、預防餘震，小編也在下方留言道歉，坦承「不該讓天災跟政治牽扯在一起，雖然發文沒有惡意，但還是造成部分人的不舒服，非常抱歉！」但貼文已遭網友截圖，並在網路轟傳熱議。

李清聖說，地震發生後，他在群組詢問友人報平安，大家都回平安，事後接獲臉書小編一時疏忽，貼出地震文後，他覺得不對，因此就在臉書po文，已「得知小編團隊剛剛的發文有所不妥，小編也已經表達歉意。小編屬於阿聖團隊的一部分，我們不會切割任何人，因此阿聖要在這裡和所有被貼文冒犯的朋友道歉；未來我會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉」。而事後小編也貼文致歉。