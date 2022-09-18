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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同場未同台！連勝文稱蔣萬安「最適合北市」　「他一定會做得比我好」

▲▼蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數69天，國民黨台北市長參選人蔣萬安18日下午參加大安區後援會成立大會，里長、市議員參選人皆到場，而國民黨副主席連勝文也現身力挺，但卻早一步先行離開；且面對民進黨台北市長參選人陳時中說，最好的參選人是前總統馬英九非蔣萬安，曾參與過2014年台北市長選舉的連勝文僅低調稱，蔣萬安是「最適合台北市」的候選人。

蔣萬安18日下午舉辦大安區後援會成立大會，邀請里長、市議員等人出席，而連勝文也獲邀出席，但卻於下午2時30分就到場，比表訂下午3時參與活動的蔣萬安還要早30分鐘。

針對外界質疑，現在蔣萬安好像在演連勝文？連勝文回應，如果政治是表演工作的話，蔣萬安並不是一個演員，「我個人認為，他是現在最適合台北市的候選人，能真正掌握台北市未來發展脈動、了解市民需求的人，我相信我做不好的地方，他都會做好，我沒有表現好的地方，蔣萬安也會表現的比我好，這點我有信心。」

▲▼連勝文出席蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

▲連勝文出席蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

被問到怎麼看陳時中說最好的候選人是馬英九？連勝文說，蔣萬安是現階段最適合台北市的候選人，對方幫民眾服務，實實在在做了很多工作，也真正了解市民需求，加上年輕充滿活力，相信可以掌握台北市未來城市發展脈動，「我相信蔣萬安絕對是現在這階段最適合台北市的。」

媒體追問，若從以前到現在來看呢？連勝文僅說，蔣萬安會不會是位最好的市長，這要等對方做完、當選才知道，「候選人來講，他現在就是最適合台北市需求、了解市民需求，以及最可以掌握未來發展脈動的候選人。」台北市已經算是老城，適合有年輕、充滿活力的市長進一步推動城市發展。

至於是否覺得蔣萬安勝過自己與馬英九？連勝文回應，「我相信我做不好的地方，他一定會做得比我好。」

▲▼蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

隨後，連勝文進入活動會場並上台致詞，提及蔣萬安擔任立委時表現傑出，且深入基層，完全了解台北市民需求，同時又能掌握社會脈動、城市未來發展，「我相信蔣萬安絕對有能力把城市推動更好未來。」且也認為蔣萬安並非溫室中的花朵，而是疾風中的勁草，經過一次次嚴格考驗後生存下的國民黨戰將，希望民眾可將年輕人才推向台北市政府。

不過，只見連勝文並未等到蔣萬安到場，就先行離去；而蔣萬安則遲至下午3時14分才抵達，並以大進場方式步入會場，一旁支持者則不斷搖旗吶喊「國民黨勝利」，蔣萬安在上台致詞時也呼籲，如果分裂必定失敗，只有團結才會勝利，最後一群人高唱「中華民國頌」。

▲▼蔣萬安大安區後援會成立大會。（圖／記者袁茵攝）

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