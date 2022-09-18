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拿新竹棒球場的爛和台積電不良品比　林耕仁轟林智堅：一鳴驚人

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲林耕仁對於林智堅將新竹棒球場比喻成台積電表示「一鳴驚人」，還說「真的很林智堅」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅昨(17)日出席沈慧虹百工百業大型造勢晚會，致詞時坦承新竹棒球場的確有缺失，「啟用時有做得不好的地方，但一百、一千、一萬項工作總有一項做得不夠好，就把它改進做得更好」。並舉台積電為例說：「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」國民黨新竹市長林耕仁則對這番言論表示「一鳴驚人」、「真的很林智堅」。

林耕仁今日出席「新竹市香山天德佛堂大殿落成開幕典禮」，除了感謝佛堂以慈愛的精神在地方乃至全國以及世界宣揚佛教教義並積極參與社會公益，祈求國泰民安、市民平安健康外，也對昨日林智堅的「台積電言論」發表看法。

林耕仁表示，林智堅隆重登場一開口就是消費台積電，將導致球員受傷的棒球場，錯誤類比成為台積電也有不良品。這樣的回歸起手式，「真的很林智堅，一路走來，有始有終」。

林耕仁進一步說，台積電對每一批晶圓都有最嚴格的品管，不會把任何不良品出貨給客戶。「很顯然，林智堅根本不了解竹科半導體產業，更不了解護國神山台積電」，連WAT，也就是晶圓允收測試，都不知道。為了幫自己開脫棒球場未驗收就開打的責任，居然口出惡言中傷台積電，如同當初為了選舉操作，提早開放棒球場，卻讓球員生涯受到犧牲，只為一己之私的態度，又再度出現。

林耕仁批，林智堅不鳴則已，一鳴驚人，但只是欲蓋彌彰，重新喚醒新竹人因為棒球場而受到的傷害，根本是在球員、球迷和所有新竹人的傷口上灑鹽。

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