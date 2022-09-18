綠營參選人稱地震是翻轉徵兆　李清聖致歉：小編疏忽不切割

▲李清聖為小編疏忽po文致歉 。（圖／取自李清聖臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台東(17)日發生芮氏規模6.4強震，全台驚恐不少人一夜無法成眠，民進黨屏東市長參選人李清聖團隊卻在第一時間發臉文指「這是翻轉屏東市的徵兆嗎」，貼文後還附上笑臉符號，挨轟冷血；李清聖18日下午對此致歉；他表示，小編經驗不足，一時疏忽犯錯，但仍說「但要給他們機會」。

李清聖陣營昨天白天忙發放救濟物質，晚上舉行首次募款餐會；詎料餐會結束不到3小時發生強震，李清聖陣營第一時間在臉書發文指，「屏東鄉親們沒事吧？這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」不到20字臉文後還附上笑臉，引發網友反彈。

國民黨屏東縣議員陳揚痛批：「無論地震規模大小，我們第一時間想著是家人、是朋友，是台灣有沒有災情，但是民進黨屏東市長候選人李清聖想著卻是選舉，把地震當成是翻轉屏東的徵兆，無疑是把天災當玩笑，可恥！」

李陣營後來緊急撤文，改貼40字臉文，提醒市民提高警覺、預防餘震，小編也在下方留言道歉，坦承「不該讓天災跟政治牽扯在一起，雖然發文沒有惡意，但還是造成部分人的不舒服，非常抱歉！」但貼文已遭網友截圖，並在網路轟傳熱議。

李清聖說，地震發生後，他在群組詢問友人報平安，大家都回平安，事後接獲臉書小編一時疏忽，貼出地震文後，他覺得不對，因此就在臉書po文，已「得知小編團隊剛剛的發文有所不妥，小編也已經表達歉意。小編屬於阿聖團隊的一部分，我們不會切割任何人，因此阿聖要在這裡和所有被貼文冒犯的朋友道歉；未來我會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉」。而事後小編也貼文致歉。

李清聖下午再次表示，小編貼文不對，也是給他們一次學習教育、成長的機會，他為此道歉。