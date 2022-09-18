蔡英文籲別疫苗口水戰　黃珊珊酸「辛苦」：出狀況還要總統護航

▲台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，民間採購疫苗有無卡關議題延燒，民進黨台北市長參選人陳時中17日回顧分配疫苗數量，提及特別給台北市、新北市10％，但卻被指控中央卡疫苗，是毫無道理可言。對此，無黨籍台北市長參選人、前台北市副市長黃珊珊回應，這是兩回事，並酸總統蔡英文還要出面護航很辛苦。

黃珊珊18日上午出席台北市牛肉麵國際大賞，會前接受媒體訪問。針對陳時中稱中央沒卡雙北疫苗，且還多發10％等言論，黃珊珊表示，大家討論的是有無阻擋疫苗、速度有無變慢的問題，但陳時中卻一直說數量，這根本就是兩回事。

黃珊珊提及，當台灣最需要疫苗時，請問中央在做什麼？竟然是在討論疫苗上「台灣地區」稱呼，但對她在第一線打仗的人來講，每天要候送許多確診病例，並接到電話知曉台北市死亡案例數，加上當民眾跑百米搶殘劑時，「中央官員難道可以無動於衷嗎？是這樣做人的嗎？」

關於陳時中因為被攻擊疫苗而感到心酸委屈，黃珊珊強調，他們沒有說是誰，「誰擋了疫苗，自己心裡清楚。」重點是能做的時候為何不做，讓人民在恐慌、眼巴巴等待疫苗，當時台灣最重要的武器就是疫苗，但後來卻找一大堆理由，還要總統蔡英文出面，「這事情說清楚吧！」

另外，被問到蔡英文呼籲外界別以疫苗作選舉口水戰，黃珊珊說，「我覺得總統很辛苦啊！」現在除了疫苗要總統出面才可拍板定案，出狀況還要總統出來護航，「我覺得總統還真的滿辛苦的。」